    Tenisoví kapitáni sa nemenia. Tóth a Lipták naďalej povedú slovenské reprezentacie

    Matej Lipták a Tibor Tóth. (Autor: TASR)
    30. dec 2025 o 14:38
    Slovenský tenisový zväz s nimi predĺžil zmluvu.

    Kapitánmi reprezentačných tímov Slovenska zostávajú aj naďalej Tibor Tóth a Matej Lipták. Slovenský tenisový zväz (STZ) s nimi predĺžil zmluvu aj na rok 2026.

    Kým Tóth bude na lavičke daviscupového tímu pokračovať šiesty rok za sebou, Lipták je kapitánom slovenského družstva v Pohári Billie Jean Kingovej (predtým Pohár federácie) nepretržite od roku 2009.

    Radí sa tak medzi služobne najdlhšie pôsobiacich kapitánov v histórii súťaže, pripomenula oficiálna webová stránka STZ.

    Daviscupový tím čaká 7.-8. februára duel 1. kola kvalifikácie na pôde Francúzska, ktorý sa uskutoční na tvrdom povrchu v Le Portel. Ženy sa začiatkom apríla predstavia na turnaji euro-africkej skupiny.

