Tenisoví kapitáni sa nemenia. Tóth a Lipták naďalej povedú slovenské reprezentacie

Kapitánmi reprezentačných tímov Slovenska zostávajú aj naďalej Tibor Tóth a Matej Lipták. Slovenský tenisový zväz (STZ) s nimi predĺžil zmluvu aj na rok 2026.
Kým Tóth bude na lavičke daviscupového tímu pokračovať šiesty rok za sebou, Lipták je kapitánom slovenského družstva v Pohári Billie Jean Kingovej (predtým Pohár federácie) nepretržite od roku 2009.
Radí sa tak medzi služobne najdlhšie pôsobiacich kapitánov v histórii súťaže, pripomenula oficiálna webová stránka STZ.
Daviscupový tím čaká 7.-8. februára duel 1. kola kvalifikácie na pôde Francúzska, ktorý sa uskutoční na tvrdom povrchu v Le Portel. Ženy sa začiatkom apríla predstavia na turnaji euro-africkej skupiny.