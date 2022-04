Súperovi ukázal prostredník, potom sa objali. Tenisový bojovník končí kariéru

"Nemyslím si, že niekedy budem taký Tommy Robredo, ako keď som mal 24 rokov. Keby som si to nepriznal, nebol by som k sebe úprimný. Už nie som v pozícii, aby som dokázal bojovať proti všetkým a byť v top 20," hovoril.

"Keď nájdem v niečom väčšiu vášeň, potom skončím. Viem si predstaviť, že by to mohli byť deti," dodal rodák zo španielskeho Hostalricu.

Teraz sa Robredo rozhodol skončiť. Presne, ako si naplánoval. V roku 2021 sa mu narodila dcéra a kariéru uzavrel na turnaji v Barcelone. Na mieste, kde dostal ako šestnásťročný mladík bez skúseností voľnú kartu do kvalifikácie.

"Neexistuje lepšie miesto, kde by som sa rozlúčil. Prišiel ten čas. Minulý rok som ešte na to nebol pripravený. Myslel som si, že by som ešte trocha mohol hrať, ale nechcel som hrať bez divákov. Tento rok to bolo lepšie," povedal pre ATP.