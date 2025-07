Český tenista sa 13 minút hádal s rozhodcami: Nemajú mozog. To mi k Wimbledonu nesedí

To všetko musel podstúpiť dánsky kvalifikant August Holmgren, kým postúpil do 3. kola dvojhry mužov na Wimbledone.

BRATISLAVA. Päť setov, z toho štyri tajbrejky a vyše štyri a pol hodiny boja na tráve londýnskeho All England Clubu.

"Títo ľudia nemajú mozog, sú to stroje. Nechápem, ako môžu byť na svojich pozíciách. Rozhodca na empajri mi na moju prosbu na výmenu trička odpovedal, že pauzu som už využil.

Tí mu nechceli povoliť prezliecť si spotené tričko po štvrtom sete so zdôvodnením, že to mal urobiť počas prestávky, ktorú využil na odchod na toaletu.

Macháč priznal, že detailne nepozná pravidlá, ale nemať sa možnosť prezliecť počas zápasu trvajúceho štyri a pol hodiny, považuje za prinajmenšom zvláštne.

"Rozhodcovi som vravel, že ak sa poseriem, tiež sa nebudem môcť prezliecť?," demonštratívne nadhodil 24-ročný Čech.

Na dvorec neskôr prišla aj suvervízorka, aby celú situáciu vyriešila. Rozčúlenému rodákovi z Berouna odporučila, že sa môže prezliecť, ale musí to stihnúť vo vymedzenom čase v tuneli pri kurte, kde sa pohybujú aj iní ľudia.

"Chceli vraj dať predo mňa uterák... To ma úplne dorazilo, bolo by to všetko vidieť," dodal Macháč, ktorý túto možnosť zamietol.

Potom sa však na dvorci objavil ďalší funkcionár a ten Macháčovi povolil zdanlivo nemožné - prezliecť sa v šatni.

"Ten človek sa tváril udivene, že mi to predtým vôbec nedovolili," podotkol druhý najlepší český tenista podľa rebríčka ATP vo dvojhre.