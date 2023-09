Tibor Tóth: Veril som, že Tsitsipasa môžeme zdolať. Pomohlo, že ho chalani držali na kurte

ATÉNY. Slovenskí tenisti zvíťazili v zápase I. svetovej skupiny nad Gréckom 3:1. Rzhodujúce víťazstvo vybojoval v nedeľu Alex Molčan. Svetovú päťku Stefanosa Tsitsipasa zdolal 7:6 (6), 5:7, 6:3. "Bol to veľmi náročný zápas, veľký boj, bola horúča aj fúkalo. Ale dobre sme sa na to pripravili a zvládli sme to," hovoril daviscupový kapitán TIBOR TÓTH.

Bol to fantastický zápas. Psychicky náročný. Alex ukázal, že je skvelý hráč. Využili sme aj to, že Stefanos musel hrať štvorhru a chalani ho podržali na kurte v troch setoch. Ukázalo sa to, že to bolo dobre. Alex zahral fantasticky. Tento zápas a víťazstvo bola ako čerešnička na torte.

Určite nie. Jeho postavenie je spojené aj so zraneniami a chorobami, ktoré ho brzdili. Už sa rozbiehal... Potrebuje sa dostať na vlnu a potriahnuť 3 – 4 mesiace, aby sa to prejavilo. Aj Lukáš Klein má na to, aby mal lepší renking. Chalani makajú. Verím, že to príde.

Držať ho na bekhende. Aby Alex využíval svoj ľavácky servis von z kurtu a hral mu viac na bekhend. Aj pri Lukášovi som videl, že si tú stranu viac kryje. Myslím, že taktika bola dobrá. Aj fungovala, no proti takému hráčovi ako je Tsitsipas, si to musíte aj uhrať.

Avizoval som už pred zápasom, že Tsitsipasa môžeme zdolať. Veril som tomu. Urobili sme pre to všetko a veľmi sa teším. Bol to veľmi náročný zápas, veľký boj, bola horúčava aj fúkalo. Ale dobre sme sa na to pripravili a zvládli sme to.

No už Lukáš Klein bol v sobotu blízko k tomu, aby Tsitsipasa zdolal. Dokázal to Molčan. Je to pre vás splnený cieľ?

Samozrejme. Sledoval som ich predchádzajúce ezápasy. V prvom sete nebol Petros vo svojej koži, podával proti vetru. Potom však zlepšili hru, zdvihli sa. Očakával som ťažký zápas. Som rád, že Igor Zelenay napriek veku podáva takéto výkony a Lukáš Klein bol po sobote pripravený na sto percent. Chalani odohrali výborný zápas. Tento tím má silného ducha. Je to vidno. Chalani bojujú a drú. To platí nielen o zápasoch, ale v celej príprave. Klobúk dolu pred nimi.

Ako hodnotíte celý víkend a víťazstvo nad Grékmi?

Nebol to ľahký súper. Veľa to znamená. Bolo dôležité, že sme zvíťazili. Ak by to nevyšlo, spadli by sme nižšie. Takto môžeme znovu hrať o finálovú účasť Davis Cupu. Posledné žreby sme mali ťažké. Dúfam, že teraz budeme mať viac šťastia a podarí sa nám dostať do finále.

Cestujete aj po turnajoch a teraz ste videli výkony slovenských hráčov na Davis Cupe, je v tom rozdiel?

Samozrejme. Ak by sa im podarilo toto preniesť aj na turnaje, všetci by sa posunuli vyššie. Verím, že sa im to podarí. Alexovi by to pomohlo dostať sa do stovky. Nechýba mu veľa. Dúfam, že im tento Davis Cup pomôže. Čím vyššie budú hráči renkingovo, tým silnejší bude aj daviscupový tím.

Čo by mal urobit Molčan, aby sa vrátil a udržal sa v rebríčku v prvej päťdesiatke?

Zostať zdravý a tvrdo pracovať ďalej. Verím, že to príde.