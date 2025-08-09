    Mihalíková ťahá s Britkou mizernú sériu. Od zisku titulu nevyhrali ani jeden zápas

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková (vľavo) s Britkou Oliviou Nichollsovou.
    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková (vľavo) s Britkou Oliviou Nichollsovou. (Autor: REUTERS)
    TASR
    Tereza Mihalíková neuspela ani na turnaji v Cincinnati.

    WTA Cincinnati 2025

    Štvorhra - 1. kolo:

    Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová (SR/ V. Brit.) - Magda Linetteová, Clara Tausonová (Poľ./Dán.) 6:4, 2:6, 7:10

    CINCINNATI. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nichollsovou neuspeli v 1. kole štvorhry na turnaji WTA 1000 v Cincinnati.

    Poľsko-dánskemu páru Magda Linetteová, Clara Tausonová podľahli 6:4, 2:6, 7:10. V zápasovom tajbrejku viedli 7:5, no záver duelu nezvládli.

    Slovensko-britská dvojica mohla v 2. kole čeliť olympijských šampiónkam Jasmine Paoliniovej a Sare Erraniová, pričom práve túto dvojicu zdolali vo finále júnového trávnatého turnaja v Berlíne.

    Odvtedy sa im však vôbec nedarí a turnaj v štáte Ohio je už piatym podujatím, na ktorom Mihalíková s Nichollsovou vypadli už v úvodnom kole.

