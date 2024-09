Otočil päťsetovú bitku s krajanom. Americké čakanie na titul môže ukončiť Fritz

NEW YORK. O titul na grandslamovom tenisovom turnaji US Open 2024 budú v mužskej dvojhre bojovať Jannik Sinner a Taylor Fritz.

Tiafoe mal pred zápasom proti Fritzovi bilanciu vzájomných duelov 1:6, no od postupu do finále nebol ďaleko. Dvadsiaty nasadený hráč viedol proti dvanástke podujatia 2:1 na sety a aj štvrtý set mal vyrovnaný priebeh.

Zlomovým momentom bol desiaty gem, v ktorom sa Fritz dostal ako prvý k brejkbalu, ktorý bol zároveň hneď i setbalom. Využil ho a v rozhodujúcom sete už dominoval.

Fritz tak nadviazal na Andyho Roddicka, ktorý bol predchádzajúcim Američanom vo finále grandslamového turnaja a to v roku 2009 vo Wimbledone.

Ten istý hráč má na konte aj zatiaľ posledný americký turnajový triumf, keď uspel na US Open v roku 2003.

"Povedal som si, že ak do toho teraz nedám absolútne všetko, budem to ľutovať dlhý čas. Pokúsil som sa vydržať a bojovať až do konca. Je to pre mňa splnený sen, že som vo finále. Toto je ten dôvod, prečo tak tvrdo pracujem," uviedol bezprostredne po postupe 26-ročný Fritz.