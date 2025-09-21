    Swiateková pocítila odpor až vo finále. Titul získala po trojsetovej bitke

    21. sep 2025 o 13:28
    Zvíťazila nad Ruskou Alexandrovovou.

    WTA Soul 2025

    dvojhra - finále:

    Iga Swiateková (Poľ.-1) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-2) 1:6, 7:6 (3), 7:5

    SOUL. Poľská tenistka Iga Swiateková sa stala víťazkou turnaja WTA v Soule.

    Najvyššie nasadená hráčka zdolala v nedeľnom finále dvojhry turnajovú dvojku Rusku Jekaterinu Alexandrovovú po trojsetovej dráme 1:6, 7:6 (3), 7:5 a získala svoj 25. titul na hlavnom profesionálnom okruhu. Duel trval 2:43 h.

    Svetová dvojka prehrávala 1:6 a 4:5 v druhom sete, ale dokázala zápas otočiť. Korea Open vyhrala hneď pri svojej premiérovej účasti.

