Swiateková pocítila odpor až vo finále. Titul získala po trojsetovej bitke

WTA Soul 2025
dvojhra - finále:
Iga Swiateková (Poľ.-1) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-2) 1:6, 7:6 (3), 7:5
SOUL. Poľská tenistka Iga Swiateková sa stala víťazkou turnaja WTA v Soule.
Najvyššie nasadená hráčka zdolala v nedeľnom finále dvojhry turnajovú dvojku Rusku Jekaterinu Alexandrovovú po trojsetovej dráme 1:6, 7:6 (3), 7:5 a získala svoj 25. titul na hlavnom profesionálnom okruhu. Duel trval 2:43 h.
Svetová dvojka prehrávala 1:6 a 4:5 v druhom sete, ale dokázala zápas otočiť. Korea Open vyhrala hneď pri svojej premiérovej účasti.