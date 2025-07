Hrá horšie ako ja s chorým kolenom, tvrdí Ivaniševič. Je Tsitsipas naozaj rodinný projekt?

ATÉNY. Stefanos Tsitsipas v kariére vyhral Turnaj majstrov, dvakrát hral finále Grandslamového turnaja, bol medzi troma najlepšími tenistami svetového rebríčka a sám seba, Zvereva a Medvedeva označil za budúcu novú veľkú trojku - nástupcov Djokoviča, Federera a Nadala. Od týchto chvíľ však uplynuli už dva roky bez žiadneho mimoriadne veľkého výsledku. V súčasnosti 29. hráč sveta je od grandslamového titulu vzdialený ako nikdy predtým. Naštartovať by ho mohli slová jeho teraz už bývalého trénera Gorana Ivaniševiča, ktorý sa do gréckeho tenistu ešte počas spolupráce poriadne obul. Otázka však zostáva, či ročná odmlka s otcom bude to pravé riešenie.

Skončilo sa to v Montreale, znova sa to začína v Toronte. Pred rokom prehral Stefanos Tsitsipas v druhom kole kanadského Masters s Keiom Nishikorim a rozhodol sa pre zmenu a ukončil spoluprácu so svojím otcom Apostolesom, ktorý bol jeho tréner, či už sám, alebo vo dvojici s Markom Philippoussisom, od jeho detských rokov. Po roku, keď ho viedol kapitán gréckeho daviscupového tímu Dimitris Chatzinikolaou a potom hviezdny kouč Goran Ivaniševič, sa opäť vracia pod krídla svojho otca na turnaji, kde ho vlani kritizoval a ich vzťah označil za toxický. "Môj otec zostane už len v úlohe otcovskej, nie trénerskej. Nie som si istý, kto ho nahradí, ale viem, že je čas uzavrieť kapitolu a skúsiť napísať novú," spomínal Tsitsipas ešte pred rokom v Kanade. Apostolos Tsitsipas vydržal v tejto úlohe presne rok. "Pre neho je to najlepšie rozhodnutie," hodnotí Ivaniševič.

Dubaj nezatienil biedu prvého polroka Ešte na začiatku marca sa Tsitsipas po titule na päťstovke v Dubaji rozplýval nad spoluprácou s Chatzinikolaouom.

V rozhovoroch spomínal, aká skvelá je medzi nimi komunikácia, ako tréner načúva tomu, ako sa cíti a čo môže zlepšiť vo svojej hre. Tsitsipas sa vrátil po desiatich mesiacoch do TOP 10 a opäť sa zdal byť hladný. Bodka a koniec. Od titulu medzi arabskými šejkmi akoby jeho forma zmizla. Reprezentačný kouč sa z tímu v tichosti vytratil a Stafanos začal súčasný trend medzi vyhasínajúcimi top hráčmi - angažoval superkouča Gorana Ivaniševiča. Chorvátsky víťaz Wimbledonu z roku 2001 už mal v tohtoročnej sezóne možnosť byť súčasťou tímu Eleny Rybakinovej. To znamená, že šiel z jedného zložitého prostredia rovno do druhého. Ani v jednom tíme to nevyšlo, ako si sám bývalý tréner napríklad Novaka Djokoviča predstavoval. Tri zápasy a dosť Halle a Wimbledon. Ešte horší pohľad značí fakt troch odohraných zápasov. Taká dlhá bola spolupráca Gréka s jeho videnou spásou v podobe Ivaniševiča.

"V mojom veku, so zlým kolenom, som trikrát lepšie pripravený ako on. Neviem, čo robil v poslednom roku, ale jeho forma je slabá. Má túžbu, ale len stále hovorí: Ja chcem, ja chcem. Nič pre to nerobí," oprel sa do svojho zverenca počas Wimbledonu Ivaniševič. Nech už na to má Grék akýkoľvek pohľad, čísla hovoria za všetko. Hráč, ktorý sa medzi rokmi 2019 a 2023 vždy kvalifikoval medzi najlepšiu osmičku na ATP Finals, tento rok iba na Roland Garros prekonal z grandslamových turnajov prvé kolo. Na rozdiel od Medvedeva, ktorý má rovnakú bilanciu, zneli Grékove slová po Wimbledone o dosť pesimistickejšie. Momentálne sa trápi aj s problémami s chrbtom (kvôli nim skrečoval zápas s Royerom vo Wimbledone) a podľa všetkých dostupných informácií ho opustilo aj šťastie v láske a jeho priateľka Paula Badosová. "Som presvedčený, že si zaslúžim byť úplne niekde inde, že som oveľa lepší. Víťazstvo na Grand Slame však nie je téma. Musím začať na menších turnajoch, dostať sa do semifinále, finále, ale to momentálne nie je v mojich silách," sklamane uznáva Tsitsipas.

"Je pravda, že komentujem každý záverečný zápas, semifinále, finále a Tsitsipasa som tento rok ešte nekomentoval," hovoril pre Tiebreak Tennis v podcaste Tenisová stopa komentátor Libor Basík. Prečo to funguje len s otcom? „Úprimne si myslím, že jediný, kto ho môže trénovať, je jeho otec. Hral pod jeho vedením najlepší tenis, pozná ho najlepšie. Tsitsipas je rodinný projekt. Za mňa urobil najlepšie rozhodnutie. Želám mu len to najlepšie," povedal Ivaniševič. Avšak ani pod otcom to nebolo v roku 2024 ideálne. Najväčšie problémy si musí v hlave utriediť sám Tsitsipas, inak sa, ako mu povedal Ivaniševič, nič nezmení a priblíži sa k hodnoteniu Tima Henmena, ktorý o ňom povedal, že je stratený.

Síce sa nijako negatívne nevyjadril na adresu, možno trochu nešťastnej kritiky z úst Chorváta, ale na druhú stranu dodal, možno s ľahkým popichnutím, plán vybudovať nový tím bez diktátorského správania trénera a negatívnej atmosféry. Od turnaja v Toronte bude najdôležitejšie zistiť, či má pravdu Ivaniševič a naozaj iba otec Apostolos môže grécku jedničku trénovať, alebo je on ten zádrheľ, a aj keď sa stiahol do úzadia z trénerského tímu, bol to on, kto až veľmi vsúval svoje poznatky do hry svojho syna. Nebolo by to prvýkrát. Už skôr sa finalista Roland Garros 2021 a Australian Open 2023 oprel do oboch rodičov, lebo sa mu príliš montovali do života aj tenisovej kariéry. Veľmi dobre totiž v tíme fungoval predtým aj Mark Philippoussis, ktorý mal veľkú zásluhu na tom, že Tstitsipas skvalitnil svoju hru mimo antuky. Austrálčan však tím opustil po dohovore s Tsitsipasom, keď chcel, aby ho trénoval len jeden tréner a nie dvaja.

Čo mu chýba? "Neverí si, nemá veľa sebavedomia," hovoril už počas tohtoročného Australian Open John McEnroe.