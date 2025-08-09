    WTA ukončila suspendáciu Rybakinovej trénera. Predstaví sa už na US Open

    Jelena Rybakinová spolu so svojím trénerom Stefanom Vukovom počas Wimbledonu 2022.
    Jelena Rybakinová spolu so svojím trénerom Stefanom Vukovom počas Wimbledonu 2022.
    TASR|9. aug 2025 o 08:58
    Vukova suspendovali v januári na neurčito.

    ASTANA. Chorvátsky tréner Stefano Vukov sa opäť môže pohybovať v priestoroch ženských tenisových turnajov.

    Ženská tenisová asociácia (WTA) ukončila jeho suspendáciu, ktorú bývalý tréner Kazašky Jeleny Rybakinovej dostal za porušenie Kódexu správania.

    Vukova suspendovali v januári na neurčito.

    „WTA sa plne zaviazala vytvárať bezpečné a úctivé prostredie pre hráčky a iných pracovníkov WTA na základe Kódexu správania a Kódexu ochranných opatrení.

    Akékoľvek sankcie udelené po porušení ochranných pravidiel sa dôkladne zvážia a môžu byť predmetom odvolania na nezávislý súd.

    Detaily prípadu zostávajú dôverné, no nateraz má pán Vukov právo získavať akreditácie na podujatia WTA,“ zverejnil strešný orgán ženského tenisu podľa WTA.

    Svetová desiatka Rybakinová po minuloročnom US Open oznámila ukončenie spolupráce s Vukovom, no pred tohtoročným US Open ho opäť ohlásila ako člena svojho tímu.

    Zároveň odmietla, že by sa k nej chorvátsky kouč správal nevhodne.

    Jelena Rybakinová spolu so svojím trénerom Stefanom Vukovom počas Wimbledonu 2022.
    Jelena Rybakinová spolu so svojím trénerom Stefanom Vukovom počas Wimbledonu 2022.
    WTA ukončila suspendáciu Rybakinovej trénera. Predstaví sa už na US Open
    dnes 08:58
