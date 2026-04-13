Triumfom v Monte Carle vystúpil na vrchol. Sinner sa stal novou svetovou jednotkou

Taliansky tenista Jannik Sinner sa opäť stal svetovou jednotkou. Na prvú priečku rebríčka sa posunul po víťazstve na turnaji ATP Masters 1000 v Monte Carle, keď vo finále zvíťazil nad doterajším lídrom, Španielom Carlosom Alcarazom.
Tretie miesto patrí zdolanému semifinalistovi z Monaka, Nemcovi Alexandrovi Zverevovi.
Zo Slovákov je na tom najlepšie Lukáš Klein, ktorý sa však v rebríčku prepadol o jednu priečku na 158. miesto. Alexovi Molčanovi patrí 166. pozícia.
Medzi ženami ostala na čele rebríčka Bieloruska Aryna Sabalenková. V top desiatke nastala len jedna zmena, Ruska Andrejevová poskočila o jedno miesto na 9. priečku pred Kanaďanku Mbokovú.
Najlepšou Slovenkou je Rebecca Šramková na 122. mieste, Viktórii Hrunčákovej patrí 217. pozícia.
Rebríček ATP k 13. aprílu
1.
(2.)
Jannik Sinner
Taliansko
13 350 b
2.
(1.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
13 240 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
5555 b
4.
(4.)
Novak Djokovič
Srbsko
4710 b
5.
(7.)
Felix Auger-Aliassime
USA
4100 b
6.
(8.)
Ben Shelton
Kanada
3900 b
7.
(6.)
Alex de Minaur
Austrália
3895 b
8.
(9.)
Taylor Fritz
USA
3870 b
9.
(5.)
Lorenzo Musetti
Taliansko
3625 b
10.
(10.)
Daniil Medvedev
Rusko
3560 b
158.
(157.)
Lukáš Klein
Slovensko
386 b
166.
(163.)
Alex Molčan
Slovensko
376 b
Rebríček WTA k 13. aprílu
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
11 025 b
2.
(2.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
8108 b
3.
(3.)
Coco Gauffová
USA
7278 b
4.
(4.)
Iga Swiateková
Poľsko
7263 b
5.
(5.)
Jessica Pegulová
USA
6243 b
6.
(6.)
Amanda Anisimovová
USA
5995 b
7.
(7.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
3965 b
8.
(8.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
3907 b
9.
(9.)
Mirra Andrejevová
Rusko
3611 b
10.
(10.)
Victoria Mboková
Kanada
3531 b
122.
(121.)
Rebecca Šramková
Slovensko
655 b
217.
(215.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
324 b