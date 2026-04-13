    Triumfom v Monte Carle vystúpil na vrchol. Sinner sa stal novou svetovou jednotkou

    Jannik Sinner
    TASR|13. apr 2026 o 09:13
    Taliansky tenista Jannik Sinner sa opäť stal svetovou jednotkou. Na prvú priečku rebríčka sa posunul po víťazstve na turnaji ATP Masters 1000 v Monte Carle, keď vo finále zvíťazil nad doterajším lídrom, Španielom Carlosom Alcarazom.

    Tretie miesto patrí zdolanému semifinalistovi z Monaka, Nemcovi Alexandrovi Zverevovi.

    Zo Slovákov je na tom najlepšie Lukáš Klein, ktorý sa však v rebríčku prepadol o jednu priečku na 158. miesto. Alexovi Molčanovi patrí 166. pozícia.

    Medzi ženami ostala na čele rebríčka Bieloruska Aryna Sabalenková. V top desiatke nastala len jedna zmena, Ruska Andrejevová poskočila o jedno miesto na 9. priečku pred Kanaďanku Mbokovú.

    Najlepšou Slovenkou je Rebecca Šramková na 122. mieste, Viktórii Hrunčákovej patrí 217. pozícia.

    Rebríček ATP k 13. aprílu

    1.

    (2.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    13 350 b

    2.

    (1.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    13 240 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    5555 b

    4.

    (4.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    4710 b

    5.

    (7.)

    Felix Auger-Aliassime

    USA

    4100 b

    6.

    (8.)

    Ben Shelton

    Kanada

    3900 b

    7.

    (6.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3895 b

    8.

    (9.)

    Taylor Fritz

    USA

    3870 b

    9.

    (5.)

    Lorenzo Musetti

    Taliansko

    3625 b

    10.

    (10.)

    Daniil Medvedev

    Rusko

    3560 b

    158.

    (157.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    386 b

    166.

    (163.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    376 b

    Rebríček WTA k 13. aprílu

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    11 025 b

    2.

    (2.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    8108 b

    3.

    (3.)

    Coco Gauffová

    USA

    7278 b

    4.

    (4.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    7263 b

    5.

    (5.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6243 b

    6.

    (6.)

    Amanda Anisimovová

    USA

    5995 b

    7.

    (7.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    3965 b

    8.

    (8.)

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    3907 b

    9.

    (9.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    3611 b

    10.

    (10.)

    Victoria Mboková

    Kanada

    3531 b

    122.

    (121.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    655 b

    217.

    (215.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    324 b

