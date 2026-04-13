VIDEO: Medvedev pri drtivej prehre sedemkrát udrel raketou o zem. Dostal zanedbateľnú pokutu

Ruský tenista Daniil Medvedev dostal pokutu 6000 eur za nešportové správanie po tom, čo minulý týždeň v Monte Carle pri hanebnej prehre 0:6, 0:6 s Mattom Berrettinim sedemkrát udrel raketou o zem. Agentúre AP to potvrdila ATP Tour.
Bývalá svetová jednotka Medvedev v nevydarenom stretnutí vybuchla za stavu 0:6, 0:2. Tenista niekoľkokrát buchol raketou o zem, kým nebola absolútne zdemolovaná.
K obratu víťazovi US Open 2021 upustenie pary nepomohlo, zápas bez získaného gemu prehral za 49 minút.
Udelená pokuta bola zanedbateľná v porovnaní so sumami 76-tisíc dolárov a 42 500 dolárov, ktoré musel zaplatiť za svoje výbuchy na minuloročných Australian Open a US Open.
Aj v Monte Carle bol Medvedev v pluse, za účasť v 2. kole dostal prize money 42 520 eur.