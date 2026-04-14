VIDEO: Černák strelil gól a v play-off vyzve Slafkovského, bodoval aj Dvorský

Slovenský hokejový obranca Erik Černák prispel v NHL gólom k triumfu Tampy Bay nad Detroitom 4:3 po predĺžení.
Do kanadského bodovania sa v noci na utorok zapísal aj útočník Dalibor Dvorský, keď asistoval a pomohol k triumfu St. Louis doma nad Minnesotou 6:3.
Štyri dni pred koncom základnej časti spoznala zámorská profiliga všetkých účastníkov bojov o titul.
Zostávajúce miestenky získali vo Východnej konferencii Philadelphia a na západe Anaheim s Los Angeles.
Černák sa presadil v 36. minúte a jeho tím viedol 2:1. Slovenský reprezentant sa paradoxne ocitol pred bránkou súpera s druhým obrancom Tampy Ryanom McDonaghom, ktorý po nastrelení od modrej získal puk, sám ho nedorazil, no uvidel voľného Černáka a prihral mu pred odkrytú časť bránky.
Pre dvadsaťosemročného beka to bol tretí gól a jedenásty bod v prebiehajúcej sezóne.
O necelé tri minúty pridal ďalší gól Jake Guentzel a Tampa viedla už 3:1, no duel si zdramatizovala, keď v tretej tretine inkasovala z hokejok Marca Kaspera a Alexa DeBrincata - 3:3. O jej triumfe rozhodol v 27. sekunde predĺženia hviezdny Nikita Kučerov.
„Musíme sa jednoducho zlepšiť v situáciách, keď vedieme o dva góly. Pred play off máme ešte jeden zápas, aby sme sa na to zamerali a hrali o niečo lepšie,“ povedal Černák pre nhl.com. Klub z Floridy má na západe tretiu najlepšiu bilanciu, Detroit už bol bez šance postúpiť do play off.
Černáka čaká v prvom kole play off súboj s Jurajom Slafkovským a jeho Montrealom Canadiens. V záverečných dueloch základnej časti sa rozhodne, kto z nich získa výhodu domáceho prostredia. Momentálne majú oba tímy na konte 106 bodov.
Dvorský asistoval na víťazný gól
Dvorský asistoval pri víťaznom góle Thea Lindsteina na 4:3, ktorý padol v 37. minúte. Dokopy odohral takmer 16 minút, pripísal si aj jednu strelu na bránku a jeden plusový bod.
Blues vyraďovaciu časť hrať nebudú, Minnesota je v tabuľke tretia na západe. Dvorský nazbieral v 69 stretnutiach sezóny dvanásť gólov a deväť asistencií.
St. Louis prehrávalo v 22. minúte už 1:3, no potom strelilo päť gólov po sebe. „Rozprávali sme sa o tom, že hrať pred našimi fanúšikmi je privilégium.
V prvej tretine sa nám nepáčila naša intenzita, chceli sme ju zvýšiť. Stenbergov gól na 2:3 nás nakopol, cítili to aj diváci a tých päť gólov sme mohli dať v podstate už v druhej tretine,” povedal tréner St. Louis Jim Montgomery.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
81
30
43
73
+12
2.
Martin Fehérváry
Washington
80
5
22
27
+15
3.
Šimon Nemec
New Jersey
67
11
15
26
-10
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
69
12
9
21
-2
5.
Erik Černák
Tampa
60
3
8
11
+3
6.
Pavol Regenda
San Jose
23
9
1
10
-3
7.
Adam Sýkora
NY Rangers
9
3
1
4
0
8.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
9.
Martin Pospíšil
Calgary
22
1
2
3
-4
Quick sa rozlúčil s NHL
Zo Slovákov sa na ľade predstavil aj Adam Sýkora v drese New Yorku Rangers, ktorý prehral na ľade Floridy 2:3. Dvadsaťjedenročný krídelník odohral 9:57 minút, vyslal jednu strelu na bránku, rozdal tri bodyčeky a zablokoval dve strely.
O výhre Panthers rozhodol dvoma gólmi Cole Reinhardt, ktorý pokazil rozlúčku s kariérou Jonathanovi Quickovi.
Štyridsaťročný brankár oznámil v pondelok, že to bude jeho posledný zápas po 19 rokoch v NHL. Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára má najviac víťazstiev (410) aj shutoutov (65) spomedzi všetkých brankárov z USA.
Hráči Floridy sa po zápase zoradili a všetci mu potriasli rukou. „Bolo to od nich niečo špeciálne. A je česť, že som odohrali posledný zápas s týmto tímom,” vyhlásil.
Flyers po rokoch opäť do play-off
Philadelphia potvrdila postup triumfom nad najlepším tímom východu Carolinou 3:2 po nájazdoch. Flyers však nezačali dobre a prvú tretinu prehrali 0:2. V druhej však Matvej Mičkov a Trevor Zegras vyrovnali a v nájazdoch rozhodol jediným úspešným pokusom Tyson Foerster.
Philadelphia sa prebojovala do vyraďovačky prvýkrát od roku 2020 a v 1. kole narazí na veľkého rivala z Pittsburghu.
„Je to veľké víťazstvo a bude to ešte veľká zábava. Celý rok sme počúvali pochybnosti, no my sme od začiatku tréningového kempu verili," povedal útočník Flyers Owen Tippett.
Philadelphia postúpila ako posledný tím z Východnej konferencie a tretí z Metropolitnej divízie, keď získala 96 bodov, o tri viac ako Washington s Martinom Fehérvárym, pre ktorý sa sezóna skončí v noci na stredu posledným zápasom základnej časti.
Slovenský obranca by tak mohol posilniť národným tím na májových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
Kings majú pred play-off formu
Hráči Los Angeles sa mohli tešiť na boje o titul po víťazstve na ľade Seattlu 5:3. Dva góly strelil Quinton Byfield, Trevor Moore a Alex Laferriere mali bilanciu 1+1 a Anton Forsberg chytil 28 striel súpera. Kings si vyslúžili miesto v play off skvelým záverom, keď vyhrali päť duelov v sérii.
„Bola to hora, na ktorú sme museli vyliezť. Pred nejakým časom to nevyzeralo dobre, no chalani už nejakú dobu hrajú ako v play off a zaslúžia si pochvalu. Uvidíme, čo sa stane teraz, možno vylezieme na ďalšiu horu,” povedal dočasný tréner Los Angeles D.J. Smith.
Kings vstúpili do play off z posledného miesta aj v roku 2012, keď získali Stanleyho pohár.
NHL - tímy postupujúce do play-off
Východná konferencia: Carolina, Buffalo, Tampa Bay, Montreal, Pittsburgh, Boston, Ottawa, Philadelphia
Západná konferencia: Colorado, Dallas, Minnesota, Vegas, Edmonton, Utah, Anaheim, Los Angeles
Regenda do zápasu nezasiahol
Nashville sa musel zmieriť s neúčasťou vo vyraďovačke po domácej prehre so San Jose 2:3. Do play off sa nedostali ani Sharks, v ktorých drese nenastúpil Pavol Regenda. Prehra Nashvillu zároveň znamenala, že do nadstavbovej časti sa po siedmich rokoch dostali hráči Anaheimu.
Premiérový hetrik v profilige vrátane víťazného gólu strelil Mavrik Bourque a k tomu pridal aj jednu asistenciu. Pomohol tak k triumfu Dallasu nad Torontom 6:5.
„Teraz si to ani poriadne neuvedomujem. Ani to neznie príliš skutočne, keďže hetriky som nestrieľal ani v juniorských súťažiach a ani v AHL,” povedal.
Scott Wedgewood predviedol 30 úspešných zákrokov a Colorado priviedol k výhre nad Edmontonom 2:1 po predĺžení a nájazdoch. V nich rozhodol Nathan MacKinnon.
NHL - utorok, 14. apríl:
Florida - New York Rangers 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Góly: 10. Reinhardt (Björnfot, Hinostroza), 12. Samoskevich, 59. Reinhardt (Kunin, Sebrango) – 16. M. Robertson (Laba), 38. Perreault (Fox, Lafrenière)
Brankári: Tarasov - Quick, strely na bránku: 17:26
Philadelphia - Carolina 3:2 pp a sn (0:2, 2:0, 0:0 - 0:0)
Góly: 28. Mičkov (Barkey, Cates), 31. Zegras (Martone, Foerster), rozh. náj. Foerster – 9. Nadeau (Ehlers, S. Walker), 16. Ehlers (Stankoven, Blake)
Brankári: Vladar - Bussi, strely na bránku: 23:26
Tampa Bay - Detroit 4:3 pp (1:1, 2:0, 0:2 - 1:0)
Góly: 18. C. Geekie (Bjorkstrand), 36. Černák (McDonagh, Girgensons), 39. Guentzel (Kučerov, Moser), 61. Kučerov (Point) – 6. Perron (Compher, Chiarot), 43. Kasper (J. van Riemsdyk, Faulk), 56. DeBrincat (P. Kane)
Brankári: Vasilevskij - Talbot, strely na bránku: 22:30
Toronto - Dallas 5:6 (3:0, 0:3, 2:3)
Góly: 3. Tavares (Nylander), 15. Quillan (Lorentz), 16. Nylander (McCabe, Benoit), 42. Domi (Nylander, Knies), 45. N. Robertson (Stecher, Knies) – 21. Bourque, 26. Bourque (J. Robertson, Duchene), 30. J. Robertson (Duchene, Bourque), 49. W. Johnston (Rantanen, Harley), 50. Hyry, 55. Bourque (Duchene, Petrovic)
Brankári: Achťamov - DeSmith, strely na bránku: 27:32
Nashville - San Jose 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Góly: 56. Evangelista (Perbix, Ufko), 59. Evangelista (Ufko, Josi) – 30. Chernyshov (Eklund, Misa), 44. Celebrini (Chernyshov, W. Smith), 59. Celebrini (Graf, Wennberg)
Brankári: Annunen - Nedeljkovic, strely na bránku: 27:23
St. Louis - Minnesota 6:3
Góly: 2. Parayko (R. Thomas, Snuggerud), 25. Stenberg (Tucker, Toropčenko), 25. Bučnevič (Kyrou, C. Fowler), 37. Lindstein (Drouin, Dvorský), 44. Neighbours (R. Thomas, Bučnevič), 57. Snuggerud – 15. N. Foligno (Trenin, Daemon Hunt), 20. Jurov (Tarasenko, M. Johansson), 22. McCarron (N. Foligno)
Brankári: Hofer - Gustavsson, strely na bránku: 22:31.
Chicago - Buffalo 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Góly: 4. Greene (Michejev) – 20. Norris (Doan), 33. T. Thompson (Tuch), 46. Tuch (Dahlin, Stanley), 52. T. Thompson (Dahlin, Zucker), 59. McLeod (Benson, Power)
Brankári: Knight - Luukonen, strely na bránku: 16:26
Edmonton - Colorado 1:2 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)
Góly: 36. McDavid (Savoie, Bouchard) – 30. Malinski (N. Roy), rozh. náj. MacKinnon
Brankári: Ingram - Wedgewood, strely na bránku: 31:31.
Seattle - Los Angeles 3:5 (0:2, 0:1, 3:2)
Góly: 42. Larsson (Beniers, Schwartz), 49. Gaudreau (Kakko), 58. McMann (Beniers, Stephenson) – 3. Byfield, 14. Byfield, 28. T. Moore (Laferriere), 53. Kempe (Kopitar, T. Moore), 60. Laferriere (Edmundson)
Brankári: Kokko - Forsberg, strely na bránku: 31:30
Vegas - Winnipeg 6:2 (0:0, 2:0, 4:2)
Góly: 28. Stone (Eichel), 39. R. Smith (Hanifin, Andersson), 41. Barbašov (Eichel, Hanifin), 44. Andersson (Stone, Barbašov), 46. Dorofejev (Stone, Eichel), 48. Eichel – 43. Vilardi (C. Miller, Scheifele), 45. Scheifele (Connor, Vilardi)
Brankári: Hart - Hellebuyck, strely na bránku: 38:23
