Získal tam prvý grandslamový titul. Wawrinka dostal divokú kartu a bude štartovať na Australian Open

Trojnásobný grandslamový víťaz Stan Wawrinka, ktorý po prebiehajúcej sezóne ukončí tenisovú kariéru, sa vďaka divokej karte predstaví na Australian Open. Informovali o tom usporiadatelia.
"V roku 2014 som na Australian Open získal svoj prvý grandslamový titul. Takže štart tu, najmä keď ide o moju poslednú sezónu, pre mňa veľa znamená," povedal na webe turnaja 40-ročný Wawrinka.
Popri Melbourne triumfoval ešte na Roland Garros (2015) a US Open (2016). Celkovo na okruhu ATP Wawrinka získal šestnásť titulov. Vo svetovom rebríčku bol najvyššie na tretej priečke, teraz je na 156. pozícii.
Na Australian Open naopak bude vo dvojhre chýbať domáci Nick Kyrgios. Finalista Wimbledonu z roku 2022, ktorý sa pre zranenia prepadol až na 670. miesto rebríčka, nie je v kondícii pre päťsetové zápasy a bude preto hrať len štvorhru.
„Po kvalitnej komunikácii s Tennis Australia som sa rozhodol, že sa na tohtoročnom Australian Open zameriam na štvorhru.
Som späť na kurte a zdravotne v poriadku, ale päťsetové zápasy sú úplne iná liga a zatiaľ ešte nie som pripravený ísť až na doraz.
Tento turnaj pre mňa znamená všetko, no radšej prenechám svoje miesto niekomu, kto je pripravený využiť svoju šancu.
Je to súčasť procesu a na budúci rok sa vrátim a budem plný energie súťažiť,“ citovala Kyrgiosa agentúra AP.