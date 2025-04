ONLINE: Rebecca Šramková - Bernarda Perová dnes, Billie Jean King Cup 2025 LIVE (2. dvojhra)

Tentokrát Perová netrafila do kurtu forhend po čiare.

Tentokrát Perová netrafila do kurtu forhend po čiare.

Aj v tejto výmene sa Perová najprv dobre bránila, ale nakoniec namierila forhend do siete.

Aj v tejto výmene sa Perová najprv dobre bránila, ale nakoniec namierila forhend do siete.

Perová si neporadila s druhým podaním Šramkovej a bekhendový return poslala do siete.

Perová si neporadila s druhým podaním Šramkovej a bekhendový return poslala do siete.

Šramková si pripravila skvelú pozíciu na zakončenie po útočnom bekhende k základnej čiare, ale následne trafila forhend len do siete.

Šramková si pripravila skvelú pozíciu na zakončenie po útočnom bekhende k základnej čiare, ale následne trafila forhend len do siete.

Perová trafila krížny forhend do tesného autu.

Perová trafila krížny forhend do tesného autu.

Šramková dotiahla útok do víťazného konca presným bekhendovým drive volejom a vybojovala si prvý brejkbal!

important Šramková dotiahla útok do víťazného konca presným bekhendovým drive volejom a vybojovala si prvý brejkbal!