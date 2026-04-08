Šramková zvládla úlohu favoritky. Slovenky zdolali Litvu už po dvojhrách

Sportnet, TASR|8. apr 2026 o 20:18
Slovenská jednotka zvíťazila v dvoch setoch.

Billie Jean King Cup 2026 - euro-africká zóna

Slovensko - Litva 0:2

 Mia Pohánková - Andre Lukosiuteová 6:3, 6:0

 Rebecca Šramková - Justina Mikulskytéová 6:4, 6:3

Slovenské tenistky zvíťazili v súboji s Litvou v rámci A-skupiny turnaja I. euro-africkej zóny Pohára Billie Jean Kingovej 2026 (PBJK) v portugalskom Oeirase prvé víťazstvo.

V súboji tímových jednotiek triumfovala Rebecca Šramková nad Justinou Mikulskytéovou 6:4 a 6:3. Po dvojhrách bol tak stav stretnutia 2:0, Slovenky si v tabuľke vylepšili bilanciu na jedno víťazstvo a jednu prehru.

Mia Pohánková sa postarala o prvý singlový bod, keď zdolala André Lukošiutéovú 6:3 a 6:0. Na záverečnú štvorhru boli predbežne nominované Viktória Hrunčáková a Tereza Miháliková, čeliť by mali Lukošiutéovej a Mikulskytéovej.

Šramková mohla nastúpiť na kurt uvoľnenejšie v porovnaní so súperkou, keďže úvodnú dvojhru zvládli lepšie Slovenky. Súboj tímových jednotiek bol v prvom sete vyrovnaný, ani jedna z tenistiek sa dlho nevedela dostať do výraznejšieho trháku.

Šramková bola na tom lepšie v reakciách na dôležité okamihy, ale obe hráčky nemali konzistentné podanie. Zlom prišiel za stavu 4:4, Slovenka opäť prelomila servis Litovky a následne pri vlastnom podaní využila prvý setbal k tomu, aby získala úvodné dejstvo 6:4.

Druhý set bol oveľa vyrovnanejší, celkovo sa hrali dlhé výmeny a gemy. Zaujímavosťou je, že v prvých troch hrách si nik nepostrážil svoj servis. Na dôležitý tretí gem dokázala Šramková nadviazať tým, že si udržala podanie a dostala sa do vedenia 3:1.

Mikulskytéová ale tiež ukázala svoje herné kvality, keď celkom s prehľadom okamžite odpovedala a vyrovnala na 3:3. Slovenka zareagovala najlepším možným spôsobom, troma hrami za sebou napokon získala druhý set 6:3 a aj prvé víťazstvo Slovenska na turnaji v portugalskom Oeirase.

Do semifinále turnaja postúpia iba víťazky štyroch štvorčlenných skupín. Úspešní zo semifinálových duelov postúpia priamo do novembrovej baráže o účasť v budúcoročnej kvalifikácii PBJK.

Zdolaní semifinalisti zabojujú proti sebe o posledné postupové miesto. Tímy na druhých priečkach budú bojovať medzi sebou o konečné umiestnenie.

Družstvá na tretích a štvrtých miestach v skupine sa dostávajú do ohrozenia a odohrajú medzi sebou stretnutia, v ktorých sa rozhodne o štyroch zostupujúcich do nižšej fázy súťaže PBJK.

Vo štvrtok 9. apríla nastúpi slovenská zostava na záverečný duel v A-skupine, od 12.00 h bude čeliť Chorvátsku.

Billie Jean King Cup

    ONLINE: Hrunčáková, Miháliková - Mikulskytéová, Lukošiutéová dnes, Pohár Billie Jean Kingovej 2026 LIVE
