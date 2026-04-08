ONLINE: Rebecca Šramková - Justina Mikulskytéová dnes, Pohár Billie Jean Kingovej 2026 LIVE

Rebecca Šramková a Justina Mikulskytéová dnes hrajú druhú dvojhru stretnutia Slovensko - Litva z druhého duelu skupiny A euro-africkej zóny Pohára Billie Jean Kingovej 2026.
Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Rebecca Šramková - Justina Mikulskytéová (tenis, Pohár Billie Jean Kingovej, dvojhra, streda, výsledok, NAŽIVO)
Billie Jean King Cup 2026
08.04.2026 o 18:44
2. kolo
Šramková
1:0
(6:4, 1:0)
Prebiehajúci
Mikulskytéová
Prenos
40-40
Odvrátený aj druhý brejkbol, dostávame sa na zhodu.
30-40
Šramková odvracia prvý brejkbol súperky. Zostáva ešte jeden.
15-40
Sú tu hneď dva brejkboly pre Mikulskytéovú.
15-30
Ďalší zisk bodu pre reprezentantku z Litvy.
15-15
Lenže vzápätí Mikulskytéová vyťahuje víťazný úder do pravej časti dvorca.
15-0
Svoje podanie začína Šramková úspešne.
1:0
Vysoká loptička dopadla za zadnú čiaru, čo si Šramková postrážila. Prvý brejkbol je využitý.
40-30
Sledujeme prvý brejkbol v rámci druhého setu. Má ho k dispozícii slovenská tenistka.
30-30
Mikulskytéová posiela úder iba do siete, bod pre slovenskú reprezentantku.
15-30
Mikulskytéová využila pozíciu útočiacej hráčky a svoju súperku rozhýbala.
15-15
Teraz to slovenskej jednotke vyšlo, keď poslala forhend do protipohybu a zaznamenáva víťazný úder.
0-15
Šramková poslala bekhendový pokus do ľavej strany, avšak výrazne do autu.
6:4
Slovenská reprezentantka využíva hneď prvý setbol a berie prvú sadu vo svoj prospech!
40-30
Šramková vyťahuje eso a má k dispozícii setbol!
30-30
Bekhendový pokus dopadol tesne za čiaru, máme tu stav po tridsať.
30-15
Slovenskú jednotku delia dve loptičky od zisku prvého setu.
15-15
Prichádza stav po pätnásť.
0-15
Šramková musela ísť najskôr cez druhý servis, následne aj jej úder skončil iba v sieti. Bod má súperka.
5:4
Je to tam! Slovenská reprezentantka zakončila gem čistou hrou po skrátenej hre a pôjde podávať na víťazstvo v úvodnej sade.
40-0
Tak to bol nádherný ritern po čiare zo strany Šramkovej, ktorá si tak vybojovala tri brejkboly!
30-0
Mikulskytéovej nesadol úder a letí výrazne mimo. Ďalší bod pre slovenskú tenistku.
15-0
Mikulskytéová chcela prekvapiť kraťasom, jeden z mnohých pokusov jej ale pre zmenu nevyšiel.
4:4
Teraz to už Mikulskytéovej vyšlo, keď jej súperka trafila iba sieť! Je vyrovnané, 4:4.
40-A
Lenže ďalšia loptička končí za zadnou čiarou, čo znamená druhý brejkbol pre hráčku z Litvy.
40-40
Slovenskej reprezentantke sa podarilo odvrátiť brejkbol a dostáva sa na zhodu.
30-40
Šramková zahrala iba úder za zadnú čiaru, čo znamená brejkbol pre Mikulskytéovú.
30-30
Prichádza však víťaznú úder v podaní slovenskej jednotky a dôležitá výmena pred nami.
15-30
Ďalší zisk bodu pre reprezentantku Litvy.
15-15
Mikulskytéová ale vzápätí posiela nepresnú loptičku, po ktorej je stav vyrovnaný po pätnásť.
0-15
Podanie slovenskej tenistky začína úspešným ziskom bodu jej súperka.
4:3
Šrammková využíva hneď prvý brejkbol a ide do vedenia 4:3, pričom sa bude chystať podávať na jeho potvrdenie.
40-30
Je tu brejkbol pre Šramkovú!
30-30
Tentokrát ale Mikulskytéová nedobehla loptičku pri sieti a je tu stav po tridsať.
15-30
Hoci Šramková zvládla zareagovať na kraťas, jej následná snaha poslať loptičku do strany jej ale nevyšla, keď skončila iba v sieti.
15-15
Bod si pripisuje aj slovenská jednotka, ktorá dostáva stav hry po pätnásť.
0-15
Svoje podanie začína úspešným ziskom bodu práve Mikulskytéová.
3:3
Víťazný forhend Slovenky ukončuje gem v jej prospech a vyrovnáva stav úvodného setu na 3:3.
40-30
Šramková zaútočila na sieti, pričom následný lop súperky končí len za zadnou čiarou.
30-30
Zahlásený aut, prichádza stav po tridsať. Potvrdená loptička aj od hlavnej rozhodkyne, ktorá išla overiť stopu.
15-30
Tak toto bolo tesné, bekhend slovenskej tenistky ale nezapadol pred zadnou čiarou. Bod pre súperku z Litvy.
15-15
Mikulskytéová rozhýbala Šramkovú, ktorej posledný úder smeroval len do autu.
15-0
Bolo to tesné, napokon si ale Šramková poradila s forhendom a poslala ho presne do pravého rohu.
2:3
Ritern Šramkovej končí v postrannom aute, gem v prospech Mikulskytéovej.
15-40
Slovenská reprezentantka musela zareagovať na skrátenú hru, loptičku už ale nezvládla poslať na opačnú stranu.
15-30
Šramková ale reaguje ziskom bodu.
0-30
Ďalší zisk bodu pre našu súperku.
0-15
Výborné skrátenie hry v podaní Mikulskytéovej, ktorá zaíčna svoje podanie úspešným bodom.
2:2
Po dvojchybe slovenskej tenistky nepríde k potvrdeniu brejku, naopak iba k vyrovnaniu na 2:2.
15-40
Dva brejkboly pre Mikulskytéovú sú skutočne tu.
15-30
Prichádza ďalší zisk bodu pre hráčku Litvy, ktorú delí už iba loptička od prípadných brejkbolov.
15-15
Tentokrát zaútočila Mikulskytéová, ktorá po príchode na sieť zaznamenáva víťazný úder.
15-0
Šramková sa predstavila v pozícii útočiacej hráčky, ktorá zvládla ofenzívnu snahu a posiela bekhendový víťazný úder do pravej strany.
2:1
Výborný ritern znamená využitie hneď prvého brejkbolu, po ktorom Šramková vedie 2:1!
40-15
Po loptičke v sieti prichádzajú dva brejkboly pre slovenskú reprezentantku.
30-15
Tentokrát to prehnala s razantnosťou Šramková, ktorá posiela úder ďaleko za zadnú čiaru.
30-0
Mikulskytéová sa rozhodla zaútočiť po ľavej strane, posiela však iba nepresný úder do autu.
15-0
Bodová séria slovenskej tenistky pokračuje.
1:1
Loptička končí za zadnou čiarou a Šramková si na úvod svojho podania pripisuje čistú hru.
40-0
Nepresnosť zo strany súperky prináša ďalší bod pre slovenskú tenistku.
30-0
Prichádza ďalší zisk bodu pre slovenskú reprezentantku.
15-0
Slovenská jednotka zaútočila na sieti, kde poslala pár úderov, vrátane posledného zo smeču.
0:1
Mikulskytéová zvládla svoj gem a ide do vedenia 1:0.
40-A
Výhoda pre Litvu.
40-40
Loptička končí v aute, prichádza tak ďalšia zhoda.
40-A
Prichádza ďalší gembol pre Mikulskytéovú.
40-40
Po prvej dvojchybe v dnešnom zápase sledujeme hneď v úvodnom geme zhodu.
30-40
Lenže Mikulskytéová sa oprela o servis a vybojovala si gembol.
30-30
Tentokrát končí loptička v aute za zadnou čiarou, stav po tridsať a dôležitá loptička pred nami.
15-30
Mikulskytéová zahrala úspešne skrátenú hru a získava bod. Slovenka nemala šancu reagovať napriek prvotnej snahe.
15-15
Šramková dostáva stav hry po pätnásť.
0-15
Na úvod prichádza bod pre hráčku z Litvy.
0:0
Stretnutie sa práve začalo.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.
1.
Chorvátsko
1
1
0
3:0
1
2.
Srbsko
1
1
0
2:1
1
3.
Slovensko
1
0
1
1:2
0
4.
Litva
1
0
1
0:3
0