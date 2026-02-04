    Šramková nezvládla v Ostrave pozíciu favoritky. Proti domácej hráčke nemala nárok

    Slovenka bola štvrtá nasadená hráčka turnaja.

    WTA Ostrava 2026

    dvojhra - 2. kolo:

    Linda Fruhvirtová (ČR) - Rebecca Šramková (SR-4) 6:3, 6:1

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v 2. kole dvojhry na turnaji WTA 250 v Ostrave. V pozícii nasadenej štvorky prehrala s domácou Češkou Lindou Fruhvirtovou hladko 3:6, 1:6. 

    O osude prvého setu rozhodol ôsmy gem, v ktorom Fruhvirtová čistou hrou prelomila Šramkovej podanie. Slovenka pritom na úvod hneď brejkla súperku, no vzápätí prišla o servis.

    Na začiatku druhého dejstva odskočila 20-ročná rodáčka z Prahy Slovenke na 4:1 a zápas už dotiahla do úspešného konca.

    Češka tak zdolala o 40 miest vyššie nasadenú Šramkovú. Zaujímavosťou je, že od stavu 2:1 stratila len dve loptičky.

    Fruhvirtová sa vo štvrťfinále stretne s Britkou Katie Boulterovou s ktorou doteraz nehrala. Najlepším výsledkom mladej Češky na okruhu WTA je triumf na turnaji v Chennai v septembri 2022.

