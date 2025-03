VIDEO: Šramková mala semifinále na dosah. Jej výsledkový kolaps zavŕšil kanár

MERIDA. Rebecca Šramková neuspela vo štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 500 v mexickej Meride. V boji o postup do semifinále prehrala s kolumbijskou kvalifikantkou Emilianou Arangovou po setoch 7:5, 3:6, 0:6.

Dvadsaťosemročná Slovenka prehrávala v prvom sete 1:3 i 2:4, no otočila na 5:4. V desiatej hre síce ešte nedokázala dopodávať, no v 12. geme jej to vyšlo.

Šramková vyhrala set aj napriek tomu, že mala nízku úspešnosť druhého podania (15,4 percenta). V úvode druhého dejstva viedla 2:1, ale v ďalšej hre stratila servis a rovnako sa jej to stalo aj v ôsmom geme.