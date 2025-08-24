Rumunská veteránka oslavuje titul WTA po 4 rokoch. Šramkovej súperka na US Open prehrala

WTA Cleveland 2025
dvojhra - finále:
Sorana Cirsteaová (Rum.) - Ann Liová (USA) 6:2, 6:4
CLEVELAND. Rumunská veteránka Sorana Cirsteaová získala svoj prvý titul na okruhu WTA po viac ako štyroch rokoch, keď vo finále dvojhry na turnaji WTA v americkom Clevelande zdolala domácu Ann Liovú 6:2 a 6:4.
Tridsaťpäťročná Cirsteaová je na 112. mieste v rebríčku WTA a nedávno sa zotavila z operácie nohy, ktorú absolvovala minulý rok.
Počas celého týždňa nestratila ani set, čo jej posilnilo sebavedomie pred začiatkom US Open. Získala svoj tretí titul v kariére a prvý od Istanbulu v apríli 2021.
VIDEO: Zostrih finálového zápasu
Vo Flushing Meadows nastúpi v 1. kole proti Argentínčanke Solane Sierreovej, Liovú čaká slovenská reprezentantka Rebecca Šramková.