    Rumunská veteránka oslavuje titul WTA po 4 rokoch. Šramkovej súperka na US Open prehrala

    Sorana Cirstea, archívna snímka.
    TASR|24. aug 2025 o 07:39
    Tridsaťpäťročná Cirsteaová je na 112. mieste v rebríčku WTA a nedávno sa zotavila z operácie nohy.

    WTA Cleveland 2025

    dvojhra - finále:

    Sorana Cirsteaová (Rum.) - Ann Liová (USA) 6:2, 6:4

    CLEVELAND. Rumunská veteránka Sorana Cirsteaová získala svoj prvý titul na okruhu WTA po viac ako štyroch rokoch, keď vo finále dvojhry na turnaji WTA v americkom Clevelande zdolala domácu Ann Liovú 6:2 a 6:4.

    Tridsaťpäťročná Cirsteaová je na 112. mieste v rebríčku WTA a nedávno sa zotavila z operácie nohy, ktorú absolvovala minulý rok.

    Počas celého týždňa nestratila ani set, čo jej posilnilo sebavedomie pred začiatkom US Open. Získala svoj tretí titul v kariére a prvý od Istanbulu v apríli 2021.

    VIDEO: Zostrih finálového zápasu

    Vo Flushing Meadows nastúpi v 1. kole proti Argentínčanke Solane Sierreovej, Liovú čaká slovenská reprezentantka Rebecca Šramková.

