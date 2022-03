O prvý bod zabojuje Gombos, nastúpi proti talianskej jednotke

Norbert Gombos, slovenská dvojka: "Relatívne mi bolo jedno, či začnem. Napokon to vnímam ako výhodu, aspoň si viem podľa toho prispôsobiť denný režim. Dúfam, že budeme zajtra dobre naladení a zdravotne v poriadku, aby nám nič nebránilo podať čo najlepší výkon na kurte.

Jannik je hráč Top 10 a veľký talent, ale Davisov pohár je o inom. Máme výhodu domáceho prostredia a veríme, že príde čo najviac fanúšikov. Doma sa mi darí, forma je dobrá. Dúfam, že dokážem prekvapiť a uhrať čo najlepší výsledok."

Alex Molčan, slovenská jednotka: "Môj názor je taký, že všetko je možné. Hráme doma, prídu nás podporiť diváci a môže to dopadnúť všelijako. Môže to byť vyrovnaný zápas, papierovo sú na tom lepšie Taliani, ale určite nie sú úplní favoriti. My držíme spolu ako partia a verím, že keď podáme dobré výkony, môžeme nad nimi zvíťaziť."

Filip Polášek, svetová trinástka vo štvorhre: "Atmosféra v našom tíme je veľmi dobrá. Dobre sme si s chalanmi v týchto dňoch pokecali. Naši singlisti hrali veľmi dobre v Austrálii, obom to sadlo a verím, že si formu preniesli aj sem. Počítame aj s podporou ľudí, ktorá nám môže veľmi pomôcť. Ak by sme zajtra urobili jeden bod, môže to byť zaujímavé."