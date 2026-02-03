    Slováci už trénujú v kompletnom zložení. Vo Francúzsku sa pokúsia prekvapiť

    3. feb 2026 o 15:26
    Slovenských tenistov čaká úvodné kolo kvalifikácie.

    Pätica slovenských tenistov Lukáš Klein, Alex Molčan, Norbert Gombos, Miloš Karol a Lukáš Pokorný

    je od nedele kompletne v Le Portel - dejisku 1. kola kvalifikácie Davisovho pohára proti Francúzsku.

    Slováci si v pondelok po prvý raz zatrénovali na hlavnom kurte a všetku energiu a sústredenie už smerujú na víkendové zápasy (7. a 8. februára).

    Minulý týždeň si všetci hráči okrem Kleina zahrali na veľkých challengerových turnajoch. S Molčanom, Gombosom a Karolom bol kapitán slovenského daviscupového tímu Tibor Tóth vo francúzskom Quimperi.

    „Žiaľ, turnaj nám nevyšiel úplne podľa predstáv, ale musím uznať aj kvalitu súperov, s ktorými chalani prehrali. Neboli to zlé zápasy. Alex podľahol v druhom kole Van Asschemu, ktorý napokon celý turnaj vyhral.

    Mrzí ma, že Miloš Karol si nemohol zahrať štvorhru, pretože jeho parťák Ukrajinec Sačko sa zranil a tak nenastúpili. Aj po prehrách slovenských hráčov sme naďalej zostali v Quimperi a pokračovali sme tam v tréningovom procese.

    Boli tam výborné podmienky. Povrch bol podobný tomu, na ktorom budeme hrať aj v Le Portel. Je to na dreve natretý hard, väčšina turnajov v Európe sa hráva práve na takomto povrchu. Všetci ho tak dobre poznáme," povedal na úvod kapitán Tóth pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu... .

    Hráči a celý tím sa v Le Portel stretli v nedeľu.

    „Z Quimperu sme sa v sobotu presunuli do Le Portel, zvyšok tímu pricestoval za nami v nedeľu. V pondelok sme mali prvý raz tréning v hlavnej hale, trénovali sme dvojfázovo, šesť a pol hodiny. Noro Gombos sa cítil po Quimperi trocha chorý, ale už mu to prešlo. Všetci chalani sú tak už zdravotne v poriadku a naplno sa pripravujú na stretnutie."

    Kapitána slovenskej lavičky potešili aj dobré výkony Lukáša Pokorného, ktorý minulý týždeň štartoval v Bahrajne.

    „Lukáš Pokorný odohral dobrý turnaj v Maname. Z dvojkolovej kvalifikácie postúpil do hlavnej súťaže, v ktorej sa prebojoval do druhého kola.

    Je to pre neho dobrý výsledok a dúfam, že hernú pohodu si prenesie aj do Davis Cupu. Určite sa všetci pokúsime podať čo najlepší výkon a Francúzom čo najviac znepríjemniť zápasy."

    Domáci kapitán Paul-Henri Mathieu v pondelok oznámil zmeny v nominácii, z ktorej vypadol pôvodne nominovaný Ugo Humbert a pribudli Alexandre Müller a Quentin Halys, obaja hráči prvej svetovej stovky.

    „O zmenách vo francúzskej nominácii viem. Očakávam, že na dvojhry postavia Rinderknecha a Müllera a do štvorhry nominujú Bonziho s Herbertom. Je to, samozrejme, môj tip, uvidíme, v akom zložení nastúpia.

    Hráčov však dobre poznáme, vieme, na čo sa máme pripraviť. V zápasoch budeme bojovať o každú loptu a pokúsime sa prekvapiť," dodal na záver skúsený slovenský kapitán.

    dnes 15:26
