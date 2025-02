Tenisové kurty prídu o svetovú jednotku. Sinner akceptoval dištanc za doping

Ten mu potrvá od 9. februára do 4. mája. Na ďalšom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros už bude môcť štartovať.

Sinner by mohol štartovať už na domácom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme, ktorý sa začne 7. mája.

"Tento prípad nado mnou visel už takmer rok a proces rozhodovania by trval možno až do konca roka. Vždy som akceptoval, že som za svoj tím zodpovedný a uvedomujem si, že prísne pravidlá WADA sú dôležité pre ochranu športu, ktorý tak milujem. Na základe toho som prijal ponuku WADA na uzatvorenie týchto procesov do troch mesiacov," uviedol v sobotnom vyhlásení.