Vitajte pri sledovaní prvého kola ženskej dvojhry na poslednom grandslame sezóny 2024 US Open, v ktorom má slovenský tenis jediné zastúpenie v hlavnej súťaži vďaka Anne Karolíne Schmiedlovej, keďže Rebecca Šrámková, Viktória Hrunčáková aj Jozef Kovalík nezvládli kvalifikáciu. Schmiedlovú v úvodnom kole čaká dánska súperka Clara Tausonová, s ktorou sa stretla pred týždňom na prípravnom turnaji pred US Open v Clevelande a nakoniec prehrala v troch setoch, aj keď do zápasu vstúpila lepšie a získala úvodný set. Tausuonovej sa však podarilo zápas otočiť, ale už v ďalšom kole v osemfinále ju zastavila ruská tenistka Potapová, s ktorou prehrala hladko v dvoch setoch. Celkovo forma Tausunovej nie je príliš oslnivá, keďže predtým vypadla už v úvodnom zápase na turnaji v Toronte a nezvládla ani kvalifikáciu na turnaj v Cincinnati. Schmiedlová by tak dnes mohla mať celkom dobrú šancu oplatiť Tausonovej prehru spred týždňa a pokúsiť sa nadviazať na historický úspech a štvrté miesto z olympijského tenisového turnaja, keďže zatiaľ jej kariérnym maximom na US Open je len tretie kolo.