VIDEO: Neuveriteľný moment. Francúz prosil rozhodcu o prestávku: Už to ďalej nevydržím

Ruský tenista Karen Chačanov postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.
V úvodnom kole zdolal na parížskej antuke v pozícii nasadenej trinástky Francúza Arthura Geu 6:3, 7:6 (3), 6:0.
V prvom sete prišlo ku kurióznemu momentu, keď domáci hráč dostal na kurte hnačku a musel ísť urgentne na toaletu.
„Nemôžem sa hýbať, už to ďalej nevydržím," povedal Gea empajrovému rozhodcovi. Ten jeho žiadosti vyhovel, ale až na konci gemu za stavu 2:4, keď Francúz dopodával.
Roland Garros 2026
muži - dvojhra - 1. kolo:
Karen Chačanov (Rus.-13) - Arthur Gea (Fr.) 6:3, 7:6 (3), 6:0
James Duckworth (Austr.) - Gabriel Diallo (Kan.) 6:3, 4:1 - skreč
Miomir Kecmanovič (Srb.) - Fábián Marozsán (Maď.) 7:6 (0), 6:3, 6:4