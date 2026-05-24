VIDEO: Neuveriteľný moment. Francúz prosil rozhodcu o prestávku: Už to ďalej nevydržím

Arthur Gea počas prvého kola na Roland Garros. (Autor: TASR/AP)
TASR|24. máj 2026 o 14:19
Chačanov potvrdil pozíciu nasadenej trinástky.

Ruský tenista Karen Chačanov postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.

V úvodnom kole zdolal na parížskej antuke v pozícii nasadenej trinástky Francúza Arthura Geu 6:3, 7:6 (3), 6:0.

V prvom sete prišlo ku kurióznemu momentu, keď domáci hráč dostal na kurte hnačku a musel ísť urgentne na toaletu.

VIDEO: Gea prosí rozhodcu o prestávku

„Nemôžem sa hýbať, už to ďalej nevydržím," povedal Gea empajrovému rozhodcovi. Ten jeho žiadosti vyhovel, ale až na konci gemu za stavu 2:4, keď Francúz dopodával. 

Roland Garros 2026

muži - dvojhra - 1. kolo:

Karen Chačanov (Rus.-13) - Arthur Gea (Fr.) 6:3, 7:6 (3), 6:0

James Duckworth (Austr.) - Gabriel Diallo (Kan.) 6:3, 4:1 - skreč

Miomir Kecmanovič (Srb.) - Fábián Marozsán (Maď.) 7:6 (0), 6:3, 6:4

