    ONLINE: Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová dnes, Australian Open LIVE (Finále)

    Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová: ONLINE prenos z finále Australian Open 2026.
    Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová: ONLINE prenos z finále Australian Open 2026. (Autor: Sportnet/TASR/AP)
    Sportnet|31. jan 2026 o 06:30
    ShareTweet1

    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z finále dvojhry žien na grandslamovom turnaji Australian Open 2026: Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová.

    Aryna Sabalenková a Jelena Rybakinová dnes hrajú finále dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open 2026.

    Kto vyhrá titul?

    Kde sledovať Australian Open v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová dnes LIVE (Finále Australian Open 2026, výsledky, sobota, NAŽIVO)

    Australian Open - ženy Finále 2026
    31.01.2026 o 09:30
    Sabolenková
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Rybakina
    Prenos
    Vítam vás pri finálovom súboji ženskej dvojhry na Australian Open, v ktorom sa proti sebe postaví svetová jednotka Aryna Sabalenková a nasadená päťka Elena Rybakina.

    Aryna Sabalenková potvrdzuje v Melbourne absolútnu dominanciu. Víťazstvo nad Elinou Svitolinovou 6:2, 6:3 ju posunulo do štvrtého finále Australian Open za sebou a zároveň išlo o jeden z jej najrýchlejších zápasov na turnaji. Svetová jednotka má v novej sezóne bilanciu 11–0 bez straty setu a na Australian Open vyhrala už 26 z posledných 27 zápasov. Po obhajobe titulu v Brisbane zvládla aj náročnejšie momenty v Melbourne, vrátane troch tajbrejkov, no ani raz nemusela ísť do tretieho setu.

    Elena Rybakina sa do finále prebojovala rovnako suverénne. V semifinále vyradila Jessicu Pegulovú 6:3, 7:6, keď v tajbrejku odvrátila dva setbaly, a nadviazala tak na predchádzajúce víťazstvo nad Igou Swiatekovou. Svetová päťka prešla turnajom bez straty setu a až do semifinále nestratila v žiadnom zápase viac než sedem hier. Aktuálne má na konte 19 víťazstiev z posledných 20 duelov, čo len podčiarkuje jej stabilnú formu pred finálovým súbojom.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 09:30.
    Tenis

    Tenis

    Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová: ONLINE prenos z finále Australian Open 2026.online
    Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová: ONLINE prenos z finále Australian Open 2026.online
    ONLINE: Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová dnes, Australian Open LIVE (Finále)
    dnes 06:30|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»ONLINE: Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová dnes, Australian Open LIVE (Finále)