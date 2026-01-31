ONLINE: Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová dnes, Australian Open LIVE (Finále)

Aryna Sabalenková a Jelena Rybakinová dnes hrajú finále dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open 2026.
Kto vyhrá titul?
ONLINE PRENOS: Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová dnes LIVE (Finále Australian Open 2026, výsledky, sobota, NAŽIVO)
Australian Open - ženy Finále 2026
31.01.2026 o 09:30
Sabolenková
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Rybakina
Prenos
Vítam vás pri finálovom súboji ženskej dvojhry na Australian Open, v ktorom sa proti sebe postaví svetová jednotka Aryna Sabalenková a nasadená päťka Elena Rybakina.
Aryna Sabalenková potvrdzuje v Melbourne absolútnu dominanciu. Víťazstvo nad Elinou Svitolinovou 6:2, 6:3 ju posunulo do štvrtého finále Australian Open za sebou a zároveň išlo o jeden z jej najrýchlejších zápasov na turnaji. Svetová jednotka má v novej sezóne bilanciu 11–0 bez straty setu a na Australian Open vyhrala už 26 z posledných 27 zápasov. Po obhajobe titulu v Brisbane zvládla aj náročnejšie momenty v Melbourne, vrátane troch tajbrejkov, no ani raz nemusela ísť do tretieho setu.
Elena Rybakina sa do finále prebojovala rovnako suverénne. V semifinále vyradila Jessicu Pegulovú 6:3, 7:6, keď v tajbrejku odvrátila dva setbaly, a nadviazala tak na predchádzajúce víťazstvo nad Igou Swiatekovou. Svetová päťka prešla turnajom bez straty setu a až do semifinále nestratila v žiadnom zápase viac než sedem hier. Aktuálne má na konte 19 víťazstiev z posledných 20 duelov, čo len podčiarkuje jej stabilnú formu pred finálovým súbojom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 09:30.