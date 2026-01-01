    Bude mať Súboj pohlaví dohru? Sabalenková má rada odplatu

    Aryna Sabalenová a Nick Kyrgios.
    Aryna Sabalenková a Nick Kyrgios. (Autor: TASR/Pool Photo via AP)
    1. jan 2026 o 13:20
    Ženská svetová jednotka pred niekoľkými dňami prehrala s Nickom Kyrgiosom.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková má záujem o ďalší exhibičný zápas s Austrálčanom Nickom Kyrgiosom.

    Ženská svetová jednotka pred niekoľkými dňami prehrala v „Súboji pohlaví" v Dubaji so 671. hráčom mužského rebríčka dvakrát 3:6.

    „Určite by som si to zopakovala. Mám rada odplatu a nechcem to nechať len tak. Myslím si, že ďalší zápas by sa hral v odlišnom formáte.

    Pred stretnutím som netušila, že bude potrebné prispôsobiť sa. Teraz by som si ponechala celú veľkosť kurtu a chcela by som dve podania. Vždy sa hovorí, že z prehier sa človek učí a tak to bolo aj v tomto zápase,“ citovala Sabalenkovú agentúra AFP.

    Duel sa hral na dva víťazné sety, pričom Kyrgios i Sabalenková mali k dispozícii len prvý servis. Ženská strana kurtu bola o deväť percent menšia.

    Zápas poňali organizátori ako modernú verziu legendárneho duelu Bobbyho Riggsa proti Billie Jean Kingovej, diváci ho však vnímali skôr ako možnosť zviditeľnenia sa pre oboch účastníkov.

    „Myslím si, že pre tenis je veľmi dôležité, aby bol naďalej zaujímavý a prinášal niečo nové, respektíve zábavné. Som šťastná, že som Kyrgiosa mohla vyzvať,“ dodala 27-ročná Bieloruska.

