Sabalaneková sa búri, kritizuje WTA. Vynechá povinné turnaje aj za cenu pokuty

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková obvinila predstaviteľov WTA zo „šialeného programu“ počas sezóny 2026.
Úradujúca svetová jednotka uviedla, že zostavovatelia súťažného kalendára nekládli na prvé miesto blaho hráčok.
Sabalenková na úvodnom turnaji sezóny 2026 Brisbane International povedala, že je pripravená dostať pokutu za vynechanie povinných turnajov v nasledujúcich mesiacoch.
„Sezóna je určite šialená, a to nie je dobré pre nás všetkých, pretože vidíte veľa hráčok, ktoré sa zrania,“ povedala štvornásobná grandslamová šampiónka.
Počet podujatí v tenisovom kalendári je častý terč kritiky, pripomenula agentúra AFP. Obavy z množstva zápasov, ktoré hrá, vyjadril aj líder mužského rebríčka Carlos Alcaraz.
„Pravidlá sú dosť zložité s povinnými turnajmi, ale vynechávam niekoľko disciplín, aby som si ochránila telo, pretože som sa minulú sezónu veľmi trápila. Tento rok sa to pokúsim zvládnuť o niečo lepšie, aj keď mi do konca sezóny dajú pokutu. Myslím si, že len sledujú svoje záujmy,“ dodala Sabalenková.