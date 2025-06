Wimbledon je iný než ostatné turnaje na tráve. Šramková je silná, ale bude potrebovať aj šťastie

LONDÝN. Dlho sa turnajom na tráve vyhýbala, na tomto povrchu nehrala takmer žiadne zápasy. Grandslamový turnaj Wimbledon okúsila prvýkrát až v roku 2024, keď v prvom kole podľahla Marte Kosťukovej. Teraz však píše Slovenka Rebecca Šramková iný príbeh. Prípravu na trávnatý vrchol sezóny v roku 2025 začala hneď po skončení Roland Garros.

Hneď vo svojom prvom zápase na turnaji v Queen's Clube porazila minuloročnú šampiónku z Londýna Barboru Krejčíkovú. O týždeň neskôr v Nottinghame dokráčala až do semifinále a v generálke na grandslamový turnaj sa v Eastbourne prebojovala do druhého kola.

Rybáriková: Môže sa dostať ďaleko Slovenská tenistka ukázala, že na tráve hrať vie. Pomáha si podaním, ktoré je na špecifickom povrchu veľmi platné. "Výsledky, čo dosahuje na tráve, sú dobré. Má dobrú hru, výborne servuje. Ale dôležité bude, ako jej vo Wimbledone bude priať aj žreb. Ak bude mať aj šťastie, môže sa dostať ďaleko," hovorí o Šramkovej šanciach na treťom grandslamovom turnaji sezóny semifinalistka Wimbledonu 2017 Magdaléna Rybáriková. V podobnom duchu reagoval aj bývalý výborný hráč a neskôr úspešný tréner Jan Kukal.

"Rebecca má vo Wimbledone veľkú šancu. Z hráčok z východnej Európy hráva momentálne na tráve takmer najviac. Hrá veľmi spoľahlivo, na každom turnaji boduje. Chcelo by to nejaký prelom a Wimbledon to môže byť," komentoval. Wimbledon je špeciálny Zverenkyňa trénera Milana Martinca zažije na Wimbledone úplne inú trávu ako v príprave. Organizátori sa už roky snažia hru zatraktívniť pre divákov a trávu nechávajú o niečo dlhšiu pre pohyb loptičky, aby boli výmeny zaujímavejšie. Podľa Kukala sa tým vychádzalo v ústrety najmä britskému tenistovi Andymu Murraymu, ktorému pomalší povrch vyniesol olympijské zlato v roku 2012.

Rebecca Šramková. (Autor: TASR/PA via AP)

"Z Wimbledonu sa vytratil servis - volej, tento štýl sa objavuje výnimočne. Naopak, nemecké trávnaté turnaje sú veľmi rýchle. Je paráda ich sledovať," tvrdí Kukal. Rybáriková pripomenula, že na tráve sa jej hralo zo všetkých povrchov najlepšie. Aj ona však vidí rozdiely v povrchu v Londýne a napríklad v Nottinghame. "Wimbledon je násobne pomalší ako napríklad Nottingham. Servis na tráve platí, ale aj hráčky, čo trávu nemajú rady, vedia vo Wimbledone zahrať," myslí si.

Šramková má tento rok na grandslamových turnajoch šťastie na Poľku Igu Swiatekovú. Na Australian Open sa stretli v druhom kole, na Roland Garros už v prvom. V oboch zápasoch ťahala Slovenka za kratší koniec. Ak by sa stretli aj vo Wimbledone, Šramková by mala určite väčšiu šancu na úspech. Poľka totižto nie je na tráve dominantná. Bývalá svetová jednotka dokráčala v Londýne najďalej do štvrťfinále. "Organizátori sa stále spraviť z Wimbledonu najpomalší turnaj na tráve a Swiatekovej by to mohlo vyhovovať. Vie nastúpiť s väčším sebavedomím. Ale ak by som mala proti nej hrať, určite by som si vybrala trávu," zhodnotila Rybáriková.

Hodiny na kurte v Petržalke "O úspechu na Wimbledone rozhoduje cit pre trávu a talent. Paradoxne, posledné dva roky vyhrali české tenistky. Je to neuveriteľné, pretože v Česku žiadne trávnaté kurty nie sú," dodal Kukal. Jeden z mála trávnatých kurtov v našich končinách sa nachádza medzi panelákmi v Petržalke.

Od roku 2010 sa oň stará otec Šramkovej, Jozef. Kus Londýna preniesol do Petržalky aj preto, aby sa jeho dcéra mohla pripravovať na všetkých povrchoch. Kukal si spomína, ako Slovenka trávila v detstve na trávnatom kurte veľa času. "Nahrala tam veľa hodín. Asi dvakrát som tam bol s Danielou Hantuchovou a Šramková hrávala aj s ňou, alebo aj s Dominikou Cibulkovou či Rybárikovou," zaspomínal si.

Jan Kukal. (Autor: TASR)

Očakáva prekvapenie Ženská časť pavúka Wimbledonu prináša vždy zaujímavé príbehy a veľké prekvapenia. Dôkazom toho sú aj posledné dva ročníky, keď sa najskôr z výhry tešila Markéta Vondroušová a naposledy Barbora Krejčíková. "Češky vždy vedia prekvapiť. Myslím si, že Vondroušová môže opäť vystreliť," povedala Rybáriková.

Vondroušová už pred Wimbledonom ukázala, že s ňou treba počítať. Suverénnym spôsobom ovládla turnaj v Berlíne, na ceste za víťazstvom vyradila aj svetovú jednotku Arynu Sabalenkovú. Wimbledonským prekvapením bolo aj víťazstvo Ashleigh Bartyovej z Austrálie v roku 2021. O rok neskôr uspela Kazaška Elena Rybakinová. Aj ju favorizuje Rybáriková. "Na tráve hrajú dobre Sabalenková aj Rybakinová. Sabalenkovú som napríklad porazila na mojom poslednom Wimbledone, no zlepšila hru. Výborne na tráve hrajú aj Američanky. Ženský tenis je v tomto nevyspytateľný," zhodnotila Slovenka. Kukal tiež očakáva na Wimbledone prekvapenie. Ideálne by podľa neho bolo, ak by tenisový svet zaskočila Šramková. "Otázne je, v akej fyzickej kondícii príde do Londýna," poznamenal. Najväčší úspech v kariére Rybáriková dosiahla v All England Clube najlepší výsledok pre slovenský tenis. V roku 2017 dokráčala až do semifinále, kde nestačila na neskoršiu víťazku Garbine Muguruzovú.

Magdaléna Rybáriková počas Wimbledonu 2017. (Autor: REUTERS)

Pre Slovenku sú to najkrajšie spomienky. "Semifinále mi úplne nevyšlo, ale bol to pre mňa krásny turnaj. Dosiahla som najväčší úspech v kariére. Ak by to bolo na mne, privítala by som čo najviac turnajov na tráve."