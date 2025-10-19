Prvý set nezvládla, no potom dominovala. Rybakinová ovládla turnaj v Ning-po

WTA Ning-po 2025
Dvojhra - finále:
Jelena Rybakinová (Kaz.-3) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-4) 3:6, 6:0, 6:2
NING-PO. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová vyhrala turnaj WTA 500 v čínskom Ning-po.
Tretia nasadená hráčka zdolala Rusku Jekaterinu Alexandrovovú na tvrdom povrchu v troch setoch 3:6, 6:0, 6:2.
VIDEO: Záver zápasu Rybakinová - Alexandrovová
Desiaty titul v kariére znamená, že Kazaška potrebuje tento týždeň na turnaji Pan Pacific Open v Tokiu postúpiť aspoň do semifinále, aby si zabezpečila posledné miesto na sezónnom finále – na úkor ruskej tínedžerky Mirry Andrejevovej.
Už istými účastníčkami WTA Finals, ktoré sa uskutočnia v saudskoarabskej metropole Rijáde od 1. do 8. novembra, sú Aryna Sabalenková, Iga Šwiateková, Coco Gauffová, Amanda Anisimovová, Jessica Pegulová, Madison Keysová a Jasmine Paoliniová.
„Chcem pogratulovať Jekaterine k skvelému týždňu a výbornej sezóne,“ povedala Rybakinová.
„Nebolo to pre nikoho z nás jednoduché, mali sme náročný program. Veľká vďaka môjmu tímu, že ma neustále posúva dopredu. Koniec sezóny nie je ľahký, ale bez vás by som tu nebola. Dúfam, že tento týždeň v Tokiu dokážeme ešte trochu pritlačiť.“
VIDEO: Rybakinová s víťaznou trofejou
Alexandrovová vstúpila do zápasu vo veľkom štýle, rýchlo viedla 4:1, kým Rybakinová sa trápila s chybami a nedokázala striedať rytmus hry. Tridsaťročná Ruska napokon prvý set uzavrela víťazným forhendom.
Ruská rodáčka Rybakinová, odhodlaná zabrániť štvrtému po sebe idúcemu prehratému zápasu s Alexandrovovou na harde, vstúpila do druhého setu agresívne a po rýchlom brejku zvýšila tempo hry, čím si pripravila pôdu na vyrovnanie.
Svetová deviatka potom v rozhodujúcom sete ešte vystupňovala tlak od základnej čiary, no rozhodujúci brejk získala po výpade na sieť. Následne si už vedenie udržala a pripísala si druhý titul v sezóne.