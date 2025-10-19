    Nórsky tenista suverénne získal titul v susednej krajine. Vo finále zdolal Francúza Humberta

    Casper Ruud na turnaji ATP v Štokholme.
    Casper Ruud na turnaji ATP v Štokholme.
    19. okt 2025
    Ruud si pripísal 14. triumf na okruhu ATP.

    ŠTOKHOLM. Nórsky tenista Casper Ruud sa suverénnym spôsobom stal víťazom turnaja ATP 250 v Štokholme. V nedeľnom finále zdolal ako nasadená dvojka štvorku podujatia Uga Humberta z Francúzska 6:2, 6:3.

    „Mám pocit, že som dnes hral najlepšie za celý rok. Som veľmi rád, že som triumfoval v Štokholme. Je to blízko domova a uspeli tu veľké hviezdy minulosti - Borg, Federer, Nadal, či McEnroe. Je to pre mňa pocta,“ uviedol Ruud podľa ATP.org.

    ATP Štokholm

    Dvojhra - finále:

    Casper Ruud (Nór.-2) - Ugo Humbert (Fr.-4) 6:2, 6:3

    Tenis

    dnes 17:06
