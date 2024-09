Federer si užíva športový dôchodok. Raketu vymenil za golfovú palicu

"Začal som hrať golf a spoločne so mnou sa tomuto športu venujú aj moja manželka a deti. Všetci sme na rovnakej úrovni, začíname v rovnakom momente," uviedol Federer v dejisku víkendového Laver Cupu v Berlíne.

"Musím ešte trénovať, aby som s ním (Nadalom) udržal krok. Ale aj Andy Murray teraz začal hrať a povedal, že by sme si mali zahrať spolu," prezradil Federer.

Od jeho posledného súťažného zápasu uplynuli už viac ako dva roky. "Stále sa mi zdá, ako by to bolo iba pred pár sekundami.

Keď stojím na kurte, najradšej by som zobral raketu a okamžite išiel hrať," uviedol Federer, no zároveň zdôraznil, že ho teší najmä to, že má viac času pre rodinu.

"Môžeme chodiť na skvelé výlety. Veľa cestujeme a trávime spolu čas," dodal 20-násobný grandslamový šampión pre DPA.