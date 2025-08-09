    Jamrichová vypadla pred bránami finále, atakovala až dvojciferný počet dvojchýb

    Na snímke je slovenská tenistka Renáta Jamrichová. (Autor: TASR)
    Sportnet|9. aug 2025 o 19:15
    Jamrichová nestačila na domácu tenistku.

    ITF W75 Amstetten 2025

    Dvojhra - semifinále:

    Renáta Jamrichová (SR) - Sinja Krausová (Rak.-2) 1:6, 4:6

    Julia Grabherová (Rak.-1) - Lilli Taggerová (Rak.) 5:7, 4:6

    AMSTETTEN. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová si nezahrá vo finále antukového turnaja ITF s dotáciou 60-tisíc dolárov v rakúskom Amstettene.

    V druhom sobotňajšom semifinále prehrala 18-ročná rodáčka z Trnavy s domácou Sinjou Krausovou za 67 minút po setoch 1:6, 4:6.

    Slovenke sa v zápase nedarilo na podaní, o čom svedčí až osem dvojchýb.

    Po nevydarenom úvodnom sete sa v druhom dejstve vrátila do hry, keď vyrovnala z 2:4 na 4:4, no nasledujúce dva gemy získala jej súperka.

    Krausová zabojuje v nedeľu o titul proti svojej krajanke Lilli Taggerovej, ktorá vyradila nasadenú jednotku podujatia Juliu Grabherovú 7:5, 6:4.

    dnes 19:15
