Jamrichová nezíska druhý titul po sebe, nepotvrdila úlohu favoritky

Podľa kurzov i rebríčkového postavenia síce bola Slovenka favoritkou zápasu, no aj vďaka desiatim dvojchybám podľahla 18-ročnej tenistke 2:6, 5:7.

Jamrichová nezachytila začiatok prvého setu, v ktorom sa jej súperka dostala do vedenia 4:0. V druhom sete to bolo podstatne vyrovnanejšie, no ako rozhodujúci sa ukázal byť brejk z jedenásteho gemu.