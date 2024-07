Jamrichová s Japonkou stratili iba jeden gem, Pohánková končí aj vo štvorhre

LONDÝN. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila spolu s Japonkou Enou Koikeovou do osemfinálového 2. kola juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone .

Jamrichová si na trávnatom podujatí úspešne počína aj vo dvojhre, keď postúpila do osemfinále. V súboji o postup do štvrťfinále si vo štvrtok zmeria sily so Žijenbajevovou.