Z trónu juniorky do WTA reality. Jamrichová si zvyká na tvrdý svet ženského tenisu

„Každý zápas je iný, ale naozaj je to veľký rozdiel. Hrám teraz s babami, ktoré sú skúsené a vyskúšajú na mňa hrať hocičo. Idú do zápasu s tým, že ma chcú zdolať a nemajú žiadny rešpekt.

Musíme výrazne pracovať na fyzickej pripravenosti, na technických veciach niektorých úderov a niektorých herných činnostiach, ktoré nemá úplne ideálne zvládnuté na to, aby to postačovalo najvyššej úrovni ženského tenisu.

Ja som preto jednoznačne presvedčený, že keď budeme systematicky pracovať tak, ako pracujeme, tak postupne to začne do seba zapadať ako mozaika a podarí sa nám dosahovať výsledky, ktoré si prajeme.“

Najlepší výkon previedla na turnaji WTA 500 v mexickej Meride. So Španielkou Jessicou Bouzasovou Maneirovou prehrala v 1. kole po trojsetovom boji, no v každom dejstve výrazne viedla.

Myslím si, že keď sa nám to podarí, bude takých víťazných zápasov stále viac a viac. Zároveň budeme mať dobre nakročené na to, aby sa čo najskôr dostala tam, kde chceme.

To bol jediný moment, ktorý tam absentoval. Práve to potrebuje zápasmi pochopiť a bodaj by sme takýchto príležitostí mali viac. Myslím si, že keby tento duel zvládla, rozprávali by sme sa už o niečom inom.

Myslím si, že tam herne už patrí. Len sa tam potrebuje dostať rebríčkovo, aby mohla dostávať viac šancí hrať tieto zápasy a turnaje. Je to naozaj iné, keď tam už ste a máte možnosť aj trénovať počas tých turnajov s tenistkami, ktoré tie najväčšie turnaje hrajú. Je to úplne iný proces zlepšovania.“

Lipták sa v rozhovore pre TASR vyjadril aj k cieľom s talentovanou Slovenkou: „Hlavný sme si dali, aby bola zdravá. To je kľúčové na to, aby mohla systematicky pracovať na sebe. V mladom veku je každá pauza pre vás citeľná a idete v podstate od nuly.

Tréner priblížil, že v najbližšej dobe nadviažu spoluprácu s mentálnym koučom: „Máme to vo výhľade. Samozrejme, ja mám nejaké skúsenosti so spoluprácou s mentálnymi trénermi. Zažil som to už s viacerými hráčkami a myslím si, že ženský tenis v tomto smere celkom poznám a viem približne aké veci očakávať napriek tomu, že každá hráčka je iná.

V podstate sme sa na tom s Renčou zhodli po určitých zápasoch alebo turnajoch, že by bolo dobré to vyskúšať. Je to jedna z vecí, ktorú chceme pridať do procesu a pevne verím, že aj to nám môže pomôcť.“