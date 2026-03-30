    Alcaraz a Sabalenková naďalej kraľujú rebríčkom, Slováci sa k stovke nepribližujú

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková
    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková (Autor: TASR/AP)
    TASR|30. mar 2026 o 11:52
    Najlepšími Slovákmi zostali Šramková a Klein.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková je po víťazstve na turnaji v Miami naďalej na čele rebríčka WTA.

    Druhá priečka patrí Kazaške Jelene Rybakinovej, na tretiu poskočila Sobolenkovej finálová súperka z Miami Američanka Coco Gauffová. Poľka Iga Swiateková klesla na 4. miesto.

    Zo Sloveniek je na tom najlepšie Rebecca Šramková, ktorá si udržala 122. priečku. Viktória Hrunčáková sa posunula o dve miesta, patrí jej 215. pozícia.

    Medzi je naďalej lídrom rebríčka ATP Carlos Alcaraz aj napriek vypadnutiu v 3. kole turnaja v Miami. Víťazovi tohto turnaja Talianovi Jannikovi Sinnerovi patrí druhá priečka, na tretiu sa dostal zdolaný semifinalista Nemec Alexander Zverev.

    Najlepším Slovákom zostáva Lukáš Klein, ktorý si udržal 155. miesto, Alex Molčan sa posunul o jedenásť miest vyššie na 189. priečku.

    Rebríček WTA k 30. marcu

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    11 025 b

    2.

    (2.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    8108 b

    3.

    (4.)

    Coco Gauffová

    USA

    7278 b

    4.

    (3.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    6748 b

    5.

    (5.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6243 b

    6.

    (6.)

    Amanda Anisimovová

    USA

    6180 b

    7.

    (8.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    3965 b

    8.

    (7.)

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    3907 b

    9.

    (9.)

    Victoria Mboková

    Kanada

    3351 b

    10.

    (10.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    3121 b

    122.

    (118.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    655 b

    215.

    (217.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    324 b

    Rebríček ATP k 30. marcu

    1.

    (1.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    13 590 b

    2.

    (2.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    12 400 b

    3.

    (4.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    5205 b

    4.

    (4.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    4720 b

    5.

    (5.)

    Lorenzo Musetti

    Taliansko

    4265 b

    6.

    (6.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    4095 b

    7.

    (8.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    4000b

    8.

    (9.)

    Taylor Fritz

    USA

    3870 b

    9.

    (9.)

    Ben Shelton

    USA

    3860 b

    10.

    (10.)

    Daniil Medvedev

    Rusko

    3610 b

    155.

    (158.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    386 b

    189.

    (200.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    314 b

