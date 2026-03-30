Alcaraz a Sabalenková naďalej kraľujú rebríčkom, Slováci sa k stovke nepribližujú

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková je po víťazstve na turnaji v Miami naďalej na čele rebríčka WTA.
Druhá priečka patrí Kazaške Jelene Rybakinovej, na tretiu poskočila Sobolenkovej finálová súperka z Miami Američanka Coco Gauffová. Poľka Iga Swiateková klesla na 4. miesto.
Zo Sloveniek je na tom najlepšie Rebecca Šramková, ktorá si udržala 122. priečku. Viktória Hrunčáková sa posunula o dve miesta, patrí jej 215. pozícia.
Medzi je naďalej lídrom rebríčka ATP Carlos Alcaraz aj napriek vypadnutiu v 3. kole turnaja v Miami. Víťazovi tohto turnaja Talianovi Jannikovi Sinnerovi patrí druhá priečka, na tretiu sa dostal zdolaný semifinalista Nemec Alexander Zverev.
Najlepším Slovákom zostáva Lukáš Klein, ktorý si udržal 155. miesto, Alex Molčan sa posunul o jedenásť miest vyššie na 189. priečku.
Rebríček WTA k 30. marcu
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
11 025 b
2.
(2.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
8108 b
3.
(4.)
Coco Gauffová
USA
7278 b
4.
(3.)
Iga Swiateková
Poľsko
6748 b
5.
(5.)
Jessica Pegulová
USA
6243 b
6.
(6.)
Amanda Anisimovová
USA
6180 b
7.
(8.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
3965 b
8.
(7.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
3907 b
9.
(9.)
Victoria Mboková
Kanada
3351 b
10.
(10.)
Mirra Andrejevová
Rusko
3121 b
122.
(118.)
Rebecca Šramková
Slovensko
655 b
215.
(217.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
324 b
Rebríček ATP k 30. marcu
1.
(1.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
13 590 b
2.
(2.)
Jannik Sinner
Taliansko
12 400 b
3.
(4.)
Alexander Zverev
Nemecko
5205 b
4.
(4.)
Novak Djokovič
Srbsko
4720 b
5.
(5.)
Lorenzo Musetti
Taliansko
4265 b
6.
(6.)
Alex de Minaur
Austrália
4095 b
7.
(8.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
4000b
8.
(9.)
Taylor Fritz
USA
3870 b
9.
(9.)
Ben Shelton
USA
3860 b
10.
(10.)
Daniil Medvedev
Rusko
3610 b
155.
(158.)
Lukáš Klein
Slovensko
386 b
189.
(200.)
Alex Molčan
Slovensko
314 b