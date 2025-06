Šramková spoznala súperku v prvom kole. Čeliť bude hneď nasadenej hráčke

Pre 29-ročnú Brazílčanku to bude piate vystúpenie v All England Clube. Jej maximom je štvrté kolo z roku 2023, vlani sa prebojovala do tretieho kola. Do tohtoročnej dvojhry ide v pozícii nasadenej „dvadsaťjednotky“.

Šramková má so svojou súperkou v prvom kole negatívnu bilanciu - dve výhry a štyri prehry. Naposledy sa spolu stretli vo februári na turnaji v Meride, kde Slovenka zvíťazila 7:6 (8) a 6:3.

Jediná zástupkyňa zo Slovenska v dvojhre má za sebou vydarenú prípravu na tretí grandslamový turnaj sezóny.

Na podujatí v Londýne zdolala vlaňajšiu wimbledonskú šampiónku, Češku Barboru Krejčíkovú a na turnaji v Nottinghame sa dostala až do semifinále.