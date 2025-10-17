    Šramková o finále v Osake nezabojuje. Vyradila ju jedna z najväčších favoritiek turnaja

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková.
    Slovenská tenistka Rebecca Šramková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|17. okt 2025 o 07:47
    Z turnaja sa musela odhlásiť nasadená jednotka Naomi Osaková.

    OSAKA. Slovenská tenistka Rebecca Šramková skončila vo štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 250 v japonskej Osake.

    V piatkovom zápase podľahla štvrtej nasadenej Leylah Fernandezovej z Kanady v dvoch setoch 6:7 (2) a 3:6. Duel trval hodinu a 36 minút.

    Do druhého štvrťfinálového duelu nenastúpila domáca favoritka a najvyššie nasadená Naomi Osaková, ktorá sa tesne pred zápasom odhlásila pre zranenie ľavej nohy. To utrpela v stretnutí druhého kola.

    WTA Osaka 2025

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Leylah Fernandezová (Kan-4.) - Rebecca Šramková (SR) 7:6 (2), 6:3

    Jaqueline Cristianová (Rum.) - Naomi Osaková (Jap.-1) bez boja

    dnes 07:47
