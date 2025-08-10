Šramková dostala v generálke na US Open kanára, na turnaji končí už v druhom kole

CINCINNATI. Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v 2. kole dvojhry na prestížnom turnaji WTA 1000 v americkom Cincinnati.
S 31. nasadenou Poľkou Magdou Linetteovou prehrala 6:7 (4), 0:6. Podujatie bolo pre slovenskú jednotku generálkou na grandslamový US Open.
Šramková v úvode prvého setu viedla 2:0, ale okamžite o brejk prišla. Následne už diváci žiaden brejk nevideli, a tak musel rozhodnúť tajbrejk, v ktorom bola pomerom 7:4 úspešnejšia rodáčka z Poznane.
Druhý set bol už výsledkovo jednoznačný, hoci tri zo šiestich gemov sa rozhodli až po zhode. Všetky však išli na konte poľskej tenistky.
WTA Cincinnati 2025
Dvojhra - 2. kolo:
Magda Linetteová (Poľ.-31) - Rebecca Šramková (SR) 7:6 (4), 6:0