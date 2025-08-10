    Šramková dostala v generálke na US Open kanára, na turnaji končí už v druhom kole

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková.
    Slovenská tenistka Rebecca Šramková. (Autor: TASR/PA via AP)
    10. aug 2025 o 20:35
    Slovenská jednotka nestačila na Magdu Linetteovú.

    CINCINNATI. Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v 2. kole dvojhry na prestížnom turnaji WTA 1000 v americkom Cincinnati.

    S 31. nasadenou Poľkou Magdou Linetteovou prehrala 6:7 (4), 0:6. Podujatie bolo pre slovenskú jednotku generálkou na grandslamový US Open.

    Šramková v úvode prvého setu viedla 2:0, ale okamžite o brejk prišla. Následne už diváci žiaden brejk nevideli, a tak musel rozhodnúť tajbrejk, v ktorom bola pomerom 7:4 úspešnejšia rodáčka z Poznane.

    Druhý set bol už výsledkovo jednoznačný, hoci tri zo šiestich gemov sa rozhodli až po zhode. Všetky však išli na konte poľskej tenistky.

    WTA Cincinnati 2025

    Dvojhra - 2. kolo:

    ﻿Magda Linetteová (Poľ.-31) - Rebecca Šramková (SR) 7:6 (4), 6:0

