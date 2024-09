Šramková je vo finále. Na turnaji v Tunisku si zahrá o titul prvýkrát v kariére

MONASTIR. Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa prvýkrát v kariére prebojovala do finále dvojhry na turnaji WTA.

Dvadsaťsedemročná Slovenka vstúpila do zápasu výborne, keď hneď v úvode brejkla súperku a dostala sa do vedenia 2:0. Následne za stavu 2:3 vyhrala štyri gemy za sebou a uchmatla set pre seba v pomere 6:3.

Vstup do toho druhého vyšiel síce lepšie 86. hráčke svetového rebríčka, no Šramková sa postupne dokázala dostať späť do tempa a poradilo sa jej otočiť stav z 0:2 na 3:2.

Koncovka setu opäť patrila zverenke trénera Milana Martinca. Za stavu 5:4 pri podaní súperky premenila v desiatom geme hneď svoj prvý mečbal a po 92-minútovom boji sa mohla tešiť z premiérového postupu do finále na hlavnom profesionálnom okruhu.

"Dnes boli lepšie poveternostné podmienky ako včera, bolo menej veterno. Dobre som cítila loptu, myslím si, že som podala celkom dobrý výkon.