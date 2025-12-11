Sezóna bola o troch zápasoch. Šramková je odhodlaná vrátiť sa do top päťdesiatky

Síce bez turnajového triumfu v roku 2025 a s viacerými zraneniami, ale u víťazky ankety Tenistka roka 2025 Rebeccy Šramkovej prevládali pozitívne dojmy z výkonov v tomto kalendárnom roku.
Do novej sezóny ide s odhodlaním zostať zdravá a udržať sa v najlepšej stovke svetového rebríčka WTA.
Dvadsaťdeväťročná reprezentantka Slovenska zakončí druhý rok po sebe v top stovke nielen v dvojhre, ale medzi širšiu svetovú špičku patrí aj vo štvorhre, kde je momentálne na 97. pozícii.
„Dúfam, že budúca sezóna bude lepšia. Tento rok som dokázala zdolať hráčku aj z top 10, takže dúfam, že v budúcom roku budem potvrdzovať svoje výsledky,“ uviedla Šramková na margo hodnotenia sezóny.
Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška vyslovil pri hodnotení výsledkov za roku 2025 prianie, aby sa členka Národného tenisového centra v Bratislave vrátila do najlepšej 50-tky.
„Nebyť nejakých troch nešťastných zápasov tento rok, tak som v top 50. Sezóna bola tento rok o troch zápasoch. Myslím si, že určite na to mám sa tam naspäť vrátiť. Bol to prvý rok, v ktorom som začínala na skutočne veľkých turnajoch. Bolo to pre mňa niečo úplne nové, náročné a som rada, že som to ustála,“ prezradila slovenská jednotka v dvojhre.
Rebríčkovým postavením si vybojovala možnosť štartovať v hlavných súťažiach na grandslamoch a podujatiach WTA najvyššej kategórie. Počas celého roka tak čelila najlepším hráčkam sveta.
„Určite mi to dalo najviac v mojej kariére. Hrať s najlepšou päťdesiatkou a začínať turnaje s takýmito hráčkami, to je najťažšie, čo môžeme zažívať. Fakt som rada, že som to nejako udržala. Je dobré, že do ďalšej sezóny idem s tým, že už budem mať túto skúsenosť. Konkurencia je veľká, každý chce vyhrať, ale byť v top 100 je naozaj česť,“ vyhlásila Šramková.
Záver roka napokon priniesol obnovenie zranenia nohy z Tokia, ktoré zohralo úlohu pri účinkovaní v reprezentačných farbách.
„Žiaľ, bol to veľmi smolný rok pre náš tím v Pohári Billie Jean Kingovej po minuloročnom finále. Bolo to pre nás viac-menej nešťastie, nešli tam absolútne kompletný tím. Bolo to veľmi náročné. Nechcela som si zobrať, že by som do Argentíny neletela. Spravila som všetko pre to, aby som bola pripravená, ale bohužiaľ som sa pri druhom zápase opäť zranila.
Za krátku dobu bolo veľmi náročné sa pripraviť do formy, takmer nereálne. Ja som rada, že som vynaložila maximum svojich síl a vôbec som tam bola,“ vrátila sa 29-ročná tenistka k novembrovému miniturnaji v argentínskej Cordobe.
Jedna kapitola je uzatvorená, ale ďalšia je na svojom začiatku. „Aktuálne som začala prípravu na Australian Open, momentálne sa cítim výborne. Dá sa povedať, že všetko je v poriadku a v podstate už druhý týždeň naplno trénujem. Do Austrálie letím 28. decembra.
Začnem turnajom v Brisbane a potom pravdepodobne Hobart. Chcem sa udržať v top 100 a hlavne byť zdravá. Sezóna je naozaj náročná. Keď to bude takto pokračovať, tak budem iba rada," prezradila Šramková k najbližšiemu programu a svojim cieľom.