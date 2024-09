Peking takmer nestihla, letela ekonomickou triedou. Šramkovú potešila milá prezývka

BRATISLAVA. Slovenská tenistka Rebecca Šramková reálne môže kandidovať na najlepšiu hráčku mesiaca september na hlavnom ženskom okruhu WTA. Najlepšie obdobie kariéry ozdobila 27-ročná Bratislavčanka titulom na turnaji v thajskom Hua Hine a finálovou účasťou v tuniskom Monastire. Potom sa presunula do čínskeho Pekingu, kde na mamuťom podujatí WTA 1000 dokráčala z kvalifikácie az do 3. kola. Tam už nestačila na svetovú devätnástku Španielku Paulu Badosovú a prehrala 5:7, 5:7.

Šramková vyhrala 13 z 15 zápasov, od 1. kola v Hua Hine až po 3. kolo v Pekingu ťahala sériu deviatich víťazstiev a v singlovom rebríčku WTA sa v najnovšom pondelkovom vydaní objaví na 52. priečke, čo je jej vylepšený osobný rekord. A to ešte 9. septembra bola na 136. pozícii.

Po dúšku kávy ihneď na kurty Šramková priznáva, že za posledné tri týždne, ktoré boli najlepším úsekom jej kariéry, nemala čas premýšľať nad zákonitosťami svojej pozoruhodnej medzikontinentálnej cesty. Počas nej zdolávala nielen súperky, ale aj časové pásma súvisiace s presunom zo severnej Afriky do juhovýchodnej Ázie. Niekedy bola taká unavená, že ani nevedela, aký deň v týždni sa práve odohráva. "Keď sme sa presúvali z Afriky do Thajska, mali sme len hodinu na to, aby sme sa osprchovali a zbalili si veci. Hrali sme v rezorte, takže to bolo o čosi jednoduchšie. V Hua Hine sme vzali naše veci do klubu a mali sme len tri hodiny na to, aby sme sa dostali do Bangkoku a potom leteli do Pekingu. Leteli sme ekonomickou triedou, aby sme stihli priamy let."

Šrámková pristála v čínskom hlavnom meste v pondelok o 7:00 a o niekoľko hodín neskôr sa vrátila na kurt na svoj kvalifikačný zápas prvého kola na China Open. Aby to stihla, Šramková sa vtlačila do ekonomického sedadla na priamy let. "Po dvoch týždňoch a dvoch finále na turnajoch ekonomický let nie je ideálny. Keď sme prišli do Pekingu, tašky sme si nechali v izbe, dali si dúšok kávy a ihneď išli na kurty," skonštatovala Šramková v rozhovore na webe Ženskej tenisovej asociácie (WTA).

Vzápätí priznala, že občas stíhala vnímať aj interakcie ľudí na sociálnych sieťach. "Bola som veľmi unavená, ale keď som videla príspevky od ľudí, ktorí mi dali prezývku Zajačik Duracell, bolo to milé. Toto naháňanie sa je vlastne to, čo robíme my tenisti celý profesionálny život. A ešte niečo. Fyzioterapeuti na turnajoch odvádzajú úžasnú robotu. Neuveriteľne mi každý deň pomáhajú. Sú to moji hrdinovia," dodala Šramková. Sympatická Slovenka tvrdí, že najviac hrdá je na to, že si udržala stabilnú výkonnosť počas celých troch týždňov. V náročných momentoch ju podporil tréner Milan Martinec jednoduchým povzbudením. "Tréner mi vravieval, aby som sa sústredila len na najbližší bod, najbližšiu výmenu. Ak som ju prehrala, bolo to za mnou a púšťala som to z hlavy. Je to tá najťažšie vec nemyslieť na to, čo bolo a sústrediť sa na to, čo príde najbližšie. V pamäti mi zostávalo len to, že každá loptička môže byť tá, ktorá zmení zápas," vysvetlila. Teraz si už môže vyberať turnaje Šramkovej skok v rebríčku až na prah prvej päťdesiatky jej zaručí úplne iný program v úvode roka 2025 ako v roku 2024. S predchádzajúcim rebríčkovým postavením v druhej stovke musela hrať kvalifikáciu až na desiatich turnajoch vrátane troch zo štyroch grandslamových a piatich podujatí WTA 1000. To všetko už je len minulosť.