ONLINE: Rebecca Šramková - Ann Liová dnes, US Open 2025 LIVE (1. kolo)

NEW YORK. Slovenská tenistka Rebecca Šramková a Američanka Ann Liová dnes hrajú zápas prvého kola na grandslamovom turnaji US Open 2025.
Šramková sa v prípade postupu do druhého kola stretne so švajčiarskou tenistkou so slovenskými koreňmi Belindou Benčičovou, ktorá si poradila s čínskou kvalifikantkou Shuai Zhang v dvoch setoch 6:3 a 6:3.
ONLINE PRENOS: Rebecca Šramková - Ann Liová dnes LIVE (tenis, US Open 2025, 1. kolo, ženy, dvojhra, pondelok)
US Open - ženy 1. kolo 2025
25.08.2025 o 21:00
Liová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Šramková
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.