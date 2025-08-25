    ONLINE: Rebecca Šramková - Ann Liová dnes, US Open 2025 LIVE (1. kolo)

    Sportnet|25. aug 2025 o 18:00
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu 1. kola na grandslamovom turnaji US Open 2025: Rebecca Šramková - Ann Liová.

    NEW YORK. Slovenská tenistka Rebecca Šramková a Američanka Ann Liová dnes hrajú zápas prvého kola na grandslamovom turnaji US Open 2025.

    Šramková sa v prípade postupu do druhého kola stretne so švajčiarskou tenistkou so slovenskými koreňmi Belindou Benčičovou, ktorá si poradila s čínskou kvalifikantkou Shuai Zhang v dvoch setoch 6:3 a 6:3.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Rebecca Šramková - Ann Liová dnes LIVE (tenis, US Open 2025, 1. kolo, ženy, dvojhra, pondelok)

    US Open - ženy 1. kolo 2025
    25.08.2025 o 21:00
    Liová
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Šramková
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
