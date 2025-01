Slováci zamierili do Chorvátska. Majú jediný cieľ: Ideme tam vyhrať

Podľa rebríčka by jednotkou a dvojkou tímu mali byť Jozef Kovalík a Lukáš Klein, ktorí sa pred odchodom zhodli na tom, že cieľom slovenského tímu je v Chorvátsku zvíťaziť.

BRATISLAVA. Slovenskí daviscupoví reprezentanti odcestovali v nedeľu ráno do Osijeku, kde na budúci týždeň odohrajú stretnutie 1. kola kvalifikácie proti domácemu Chorvátsku.

Uvidíme, aký tam bude kurt a povrch, ako to tam bude vyzerať. Každopádne sme odhodlaní bojovať. Je super, že nemusíme cestovať ďaleko. Hráčov súpera všetkých poznám, s väčšinou z nich som aj hral. Majú kvalitnú hru na harde.

Navyše súboje v Davis Cupe veľmi prežívajú, určite tam bude dobrá atmosféra, na to sa teším," uviedol pred odchodom do Osijeku Kovalík pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.

So začiatkom sezóny je spokojný. "V Austrálii som odohral kvalitné zápasy. Síce sa mi napokon nepodarilo postúpiť do hlavnej súťaže, ale s úrovňou hry som celkom spokojný. Veľa času som venoval príprave na sezónu.

Verím, že sa mi podarí preniesť túto prípravu do zápasov a že uhráme v Chorvátsku dobrý výsledok. Som pripravený aj na variant, že by som nastúpil do štvorhry.

Chorváti ju majú nesmierne kvalitnú, navyše majú výhodu, že sú to hráči, ktorí sa špecializujú výhradne na debla a budú oddýchnutí. Uvidíme, kto na štvorhru napokon nastúpi za nás. Rozhodne ani v nej však nepredáme kožu lacno," dodal Kovalík.