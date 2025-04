Medzi hráčmi sa šíri paranoja z dopingu. Swiateková vraví, že to všetkých stresuje

Sinner si momentálne odpykáva trojmesačný zákaz po pozitívnom teste na klostebol, ktorý sa dostal do jeho tela vďaka fyzioterapeutovi ošetrujúcemu jeho ranu sprejom obsahujúcim túto látku.

„Úprimne, aj po nejakom čase na to naďalej myslíte,“ povedala Swiateková v stredu, keď sa jej pýtali na dodatočné opatrenia, ktoré musia hráči dodržiavať, aby splnili antidopingové pravidlá.

„Prináša to trochu úzkosti a nehovorím len o sebe, pretože som si na systém zvykla a prešla som si najhorším, bola som schopná sa vrátiť a vyriešiť to,“ pokračovala.

Swiateková si uvedomuje všeobecnú paniku naokolo, ktorá vyplynula z jej a Sinnerovho prípadu.

„Viem od iných hráčov, že to nie je ľahké. Celé je to ťažké, pretože som nemala veľkú kontrolu nad tým, čo sa mi stalo, a viem si predstaviť, že niektorí hráči sa boja, že sa to môže stať aj im,“ dodala svetová dvojka.