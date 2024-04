Stále to nevzdáva. Nadal sa pokúsi o návrat na domácej antuke

BRATISLAVA. Španielsky tenista Rafael Nadal v stredu zavíta do Barcelony, kde plánuje trénovať s kvalitnými súpermi a prípadne si otestovať svoju pripravenosť pred žrebom budúcotýždňového turnaja ATP v tejto katalánskej metropole.

Po tom, ako Nadal vynechal predchádzajúce dve edície tohto podujatia pre zranenia, chce sa vrátiť do akcie práve na turnaji, ktorý v minulosti vyhral až 12-krát.



V prípade, že by sa Nadal predstavil na turnaji v Barcelone, bol by to už jeho 17. štart na tomto podujatí, z ktorého má dosiaľ v „singli“ bilanciu 66:4. Po prvý raz štartoval v Barcelone ešte v roku 2003 vo veku 16 rokov.