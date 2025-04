Organizátori Roland Garros si prvý deň uctia Nadala, pripravili mu slávnostný ceremoniál

Pôvodne sa mali oslavy konať už vlani, no neskôr ich zrušili, pretože rekordný 14-násobný šampión podujatia vyhlásil, že možno nebude v Paríži štartovať naposledy.

Napokon v novembri ukončil hráčsku kariéru po účinkovaní vo štvrťfinále finálového turnaja Davisovho pohára.

„Chceli sme mu vzdať hold minulý rok, ale vtedy to odmietol. Nebol si istý, či to bude jeho posledné Roland Garros. Teraz, keď ukončil kariéru, sa na to teší,“ uviedla riaditeľka turnaja Amelie Mauresmová.