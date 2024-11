Na odchod do dôchodku nemyslí. Nadal sa chce rozlúčiť ako víťaz Davis Cupu

„Ak budem na kurte, dúfam, že budem kontrolovať svoje emócie. Nie som tu preto, aby som odišiel do dôchodku. Som tu, aby som pomohol tímu vyhrať. Je to môj posledný týždeň v tímovej súťaži a najdôležitejšie je pomôcť tímu," povedal Nadal novinárom.

Nadal plánuje završiť svoju vyše 20-ročnú kariéru v tímovej súťaži a ako 22-násobný grandslamový šampión vyhlásil, že je ochotný nastúpiť iba na štvorhru, ak to posilní šance Španielska na siedmy titul.

MALAGA. Rafael Nadal sa počas finále Davisovho pohára v Malage plne sústredí na pomoc Španielsku pri zisku trofeje a odchod do dôchodku necháva bokom, uviedol v pondelok 38-ročný tenista.

„Emócie prídu až na konci. Predtým aj potom sa budem sústrediť na to, čo musím urobiť."

„Cítim sa dobre, dlho som nad tým uvažoval. Dal som si čas a nakoniec som sa rozhodol. Tento týždeň si užívam a sústredím sa na prítomnosť, nie na odchod do dôchodku.“

„Po tomto týždni to bude veľká zmena v mojom živote. Som veľmi nadšený a šťastný, že tu môžem byť."

Nadal, ktorý získal rekordných 14 titulov na French Open, už predtým naznačil, že pravdepodobne ukončí svoju kariéru tento rok po zranení bedrového kĺbu, ktoré si vyžiadalo operáciu a obmedzilo jeho pôsobenie v roku 2023.

Na finále, ktoré sa uskutoční 19. - 24. novembra a na ktorom sa predstaví osem krajín, sa dostal do prekvapivého výberu po tom, čo naposledy štartoval v júli na Olympijských hrách v Paríži a následne vynechal US Open a Laver Cup pre problémy s kondíciou.

„Mám šancu odísť do dôchodku vo svojej krajine. Užívam si život tu v Španielsku a je to niečo, čo ma robí naozaj šťastným."

Španielsko sa v utorok vo svojom úvodnom zápase stretne s Holandskom a Nadal by sa mohol predstaviť po boku Carlosa Alcaraza, čím by obnovili spoluprácu z parížskych Olympijských hier, kde sa dostali do štvrťfinále štvorhry.