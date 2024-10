VIDEO: Venovali si plno superlatív. Djokovič a Nadal odohrali posledný zápas

"Ďakujem Novakovi za všetko, za všetky chvíle, ktoré sme počas našej kariéry na kurte prežili. Bola to úžasná rivalita," povedal Nadal, ktorého mužský rekord v počte získaných 22 grandslamových titulov prekonal práve Djokovič.

BRATISLAVA. Rafa Nadal poďakoval Novakovi Djokovičovi za to, že ho donútil hrať za hranicami svojich možností, keď sa obaja veľkí rivali v sobotu naposledy stretli na exhibičnom podujatí Six Kings Slam v Saudskej Arábii pred tým, ako Španiel ukončí svoju veľkolepú kariéru.

"Z osobného hľadiska si mi počas takmer 15 rokov pomohol prekročiť moje limity. Bez toho by som nebol hráčom, akým som dnes. Gratulujem vám a vášmu tímu k všetkým titulom a úžasnej kariére. Prajem vám veľa šťastia do budúcnosti," dodal

"Bola to neuveriteľná česť a neuveriteľné potešenie zdieľať s tebou kurt. Dnes to bola dosť emotívna chvíľa, odohrali sme veľa zápasov počas toľkých rokov," povedal 24-násobný grandslamový šampión Djokovič.

"Ďakujem ti za to, čo si urobil, zanechávaš neuveriteľný odkaz a my si to veľmi vážime."

Nadal bude od 19. do 24. novembra súčasťou španielskeho tímu v osemfinále Davisovho pohára v Malage.