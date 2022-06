Nadal štrnásty raz ovládol Roland Garros, získal už 22. grandslamový titul

Rafael Nadal: "Casper, bolo mi cťou hrať proti tebe vo finále. Čaká ťa skvelá kariéra. Máš vo svojom tíme výnimočných ľudí, ktorí odvádzajú super robotu. Prajem vám len to najlepšie. Ďakujem môjmu tímu i mojej rodine za podporu. Bez vás by som tu nikdy nestál.

Zažili sme rôzne komplikácie, bez vás by som už dávno skončil. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú na organizácii tohto turnaja, podávačom loptičiek, dobrovoľníkom, riaditeľke Roland Garros Amelie Mauresmovej. Vďaka vám sa tu cítim ako doma.

Je ťažké opísať, čo teraz cítim. Je neuveriteľné, že vo veku 36 rokov tu stojím s cennou trofeje na mojom najobľúbenejšom kurte, je to fantázia. Verím, že toto dobrodružstvo ešte bude pokračovať. Neviem, čo sa stane v budúcnosti, ale budem bojovať a snažiť sa, aby som hral ďalej."

Casper Ruud: "Rafa, zasa si to dokázal a tískal 14. parížsky titul. Všetci vieme, aký si veľký šampión. Konečne som pocítil, aké je to hrať proti tebe vo finále Roland Garros, nie som prvá obeť. Ďakujem za prijatie do tvojej akadémie, v ktorej môžem trénovať.

Verím, že ešte budeš pokračovať v kariére, lebo si veľkou ikonou svetového tenisu. Ďakujem môjmu tímu, dúfam, že pôjdeme touto cestou a ešte zažijeme viacero grandslamových finále. Ďakujem Parížu za podporu, na tribúnach bolo množstvo fanúšikov. Boli to pre mňa krásne dva týždne."